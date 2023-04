Kdo neříká, co si přeje mainstream, je dezolát, proruský živel, míní Kovářová

Sociální sítě podle jednoho ze signatářů petice Vlastimila Veselého mažou i „škodlivý“ obsah. „Apelujeme na zákonodárce, aby nedovolili zasahovat do obsahu, který je legální,“ prohlásil.

Nelegální online na sociálních sítích by mělo být pouze to, co je nelegální i „ofline“, a žádný jiný obsah na sociálních sítích nemá být omezován, řekl,

„Jestliže nadnárodní gigant určuje, jaké informace se dostanou k uživatelům, může snadno ovlivnit volby tím, že bude systematicky potlačovat pozitivní zprávy a upřednostňovat ty negativní o jednom kandidátovi, zatímco o druhém naopak. Podobně může preferovat vybrané politické strany či názorové proudy,“ píše se v petici, pod níž je 203 podpisů a 25 254 elektronických podpisů.

Mezi signatáři jsou egyptolog Miroslav Bárta, podnikatel Stanislav Bernard, senátorka a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, místopředseda Rady ČT Pavel Matocha či spisovatel Ondřej Neff.

„Vyzýváme zákonodárce Parlamentu, vládu a prezidenta České republiky, jejichž povinností je chránit náš ústavní řád, aby zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které již začíná deformovat politickou soutěž a fungování demokratických procesů,“ napsali do petice

Bez zbytečného odkladu mají politici vytvořit parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány, aby tyto zkušenosti mohly být využity pro následný zákonodárný proces.

Po globálních platformách mají politici podle signatářů petice formou zákonné povinnosti žádat ustanovení odpovědné osoby s působištěm v České republice a s přiměřenými rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení případů, kde mohl být porušen zákon.

„Nejsme si vědomi, že by ministerstvo vnitra ovlivňovalo tok informací,“ řekl před výborem náměstek ministra vnitra Radek Kaňa. Na jednání výboru také zaznělo, že ani na ministerstvu vnitra zatím není shoda, zda má ministr vnitra Vít Rakušan předložit zákon proti šíření dezinformací.

Volební výbor přijalusnesení, jímž vyzval ministerstva, aby případným krokům, které by měly vést k omezení šíření dezinformací, předcházela veřejná debata.