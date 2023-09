Chlapce zneužil více než sedmsetkrát. Ber „socky“, radili mu jiní pedofilové

„Nejlepší jsou kluci ‚sociálů‘. Nemají doma počítač, telefon. Ze všeho jsou vyplesklý, jsou vděčný, rádi jedou na výlet. Kamkoliv je vezmeš, tak jsou šťastný. A udělají cokoliv.“

To je jen zlomek konverzace, jak spolu komunikovali pedofilové a sexuální predátoři o tom, jak zneužívat děti. Přes sociální sítě si totiž „vyměňovali zkušenosti“.

Do „klanu“ patřil i devětačtyřicetiletý Jan B. z Tábora. Muž, který jednadvacet let zneužíval chlapce ve věku od 9 do 13 let, kteří chodili do jeho počítačového či sportovního kroužku, jejž vedl na základních školách na Táborsku. Policie mu prokázala devět zneužitých chlapců, jednoho z nich zneužil více než sedmsetkrát. Pedofil za to u soudu dostal osmiletý trest.