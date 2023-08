Nepřestal by s tím, říká kriminalista o otřesném případu devianta z Liberce

Premium Martin Kofroň sloužil deset let u 43. výsadkového praporu. Na své třetí misi v Afghánistánu se dostal do přestřelky s...

Dětem by se mělo číst až do dvanácti let, říká propagátorka čtenářství

Premium Podle zahraničních výzkumů neurovědců by se dětem mělo předčítat až do 12 let. Právě tak dlouho totiž trvá, než se v...