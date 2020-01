Arogantní řidiči zabírají vozíčkářům parkovací místa. Nejdou téměř potrestat

Podle průzkumu, který asociace provedla mezi zdravotně postiženými lidmi, se skoro všichni setkali s případem, že na vyhrazených parkovacích místech stáli řidiči bez jakéhokoli povolení. Další se neostýchají ani používat již neplatné nebo falešné průkazy. O tom je přesvědčeno 91 procent dotázaných vozíčkářů.

Zneužívají se také průkazy svých rodinných příslušníků, které však nikam nevezou. „Kdykoli přijedu na parkoviště, na více jak polovině míst pro invalidy stojí zdraví lidé s průkazem rodičů či prarodičů. Městská policie ani státní police to neřeší,“ stěžuje si jeden z respondentů.

Mnohým vozíčkářům vadí, že policie proti zneužívání nedokáže dostatečně razantně zasáhnout. Problémy s parkováním má podle asociace 71 procent respondentů.

„Partner je na vozíku, ixkrát denně řešíme auta parkující na vyhrazených místech bez průkazu, karty se falšují a zneužívají. Policie to řeší velmi mírně, pokud vůbec,“ objevilo se v dotazníku.

Strážníci zneužívání průkazů potvrzují. Řidiči jsou podle náměstka ředitele Městské policie Praha Ludvíka Klemy vynalézaví v tom, jak například zakrývat dobu platnosti průkazu, i v různých výmluvách, které jsou pro policii obtížně prokazatelné.

Často třeba tvrdí, že příbuzného právě vysadili. Městská policie se setkala i s průkazem, který byl používán i po úmrtí člověka, kvůli kterému byl vydán. Česko navíc musí uznávat i průkazy vydané v jiných zemích EU, které jsou prakticky neověřitelné. Falšováním se to tedy nejspíš jenom hemží.

Počet takových přestupků navíc meziročně stoupá. „Městská policie eviduje nárůst přestupků spojených s neoprávněným parkováním, a to zhruba o deset procent meziročně,“ uvedl Klema. Za stání na místě vyhrazeném pro invalidy nedostanou řidiči žádné body, hrozí pouze pokuta.

Arogance pachatelů

Vozíčkáři také často naráží na arogantní a sprosté chování lidí, kteří jejich parkovací místa obsazují. „Sama jsem byla několikrát svědkem toho, že řidič na místě pro invalidy bez ostychu vytáhne z přihrádky spolujezdce průkaz, strčí jej za sklo vozidla a rychlým tempem odchází. Jakmile se jako vozíčkářka dožaduji svého práva parkování a konfrontuji se s touto osobou, má velmi pohotové argumenty, bohužel kolikrát arogantní až vulgární, “ uvedla ředitelka CZEPA Alena Jančíková.

Asociace získala loni v prosinci odpovědi do průzkumu od více než 400 držitelů parkovacích průkazů. Z dotazníku také vyplynulo, že většině vozíčkářů by nevadilo, kdyby policie více kontrolovala lidi, kteří tato parkovací místa využívají.

Parkování vozíčkářům komplikuje také nedostatek parkovacích míst před úřady nebo nemocnicemi nebo vyhrazená místa, která nejsou dostatečně široká. Ostatní řidiči také často nerespektují, že od označeného auta vozíčkáře mají parkovat nejméně 1,2 metru daleko.

Zhruba 13 procent obyvatel Česka nad 15 let má podle Českého statistického úřadu zdravotní postižení, které je dlouhodobě omezuje v běžném životě. Je to kolem 1,15 milionu lidí. A také zhruba 800 000 z nich má problémy s pohybem. Téměř polovina lidí od 20 do 64 let se zdravotním omezením je v invalidním a desetina ve starobním důchodu. Vozíčkářů je podle odhadů zhruba 12 000 až 15 000.

Na parkovací průkaz pro zdravotně postiženého člověka mají nárok držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, o jehož přiznání rozhoduje posudkový lékař. Parkovací průkazy nejčastěji vydává sociální odbor městského úřadu nebo magistrátu. Jeho držitel může parkovat na místě vyhrazeném pro vozíčkáře, v některých městech i bezplatně parkovat ve zóně, kde je parkování hrazeno. Nemusí si také pořizovat dálniční známku.