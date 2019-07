Vzali mi invalidní důchod, mám nárok na parkovací kartu pro invalidy?

Parkovací průkaz pro invalidy Vydává se osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. a 3. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P) s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Průkazy vydávají obce s rozšířenou působností, lhůty nejsou stanoveny, výdej probíhá zpravidla na počkání.

K žádosti je potřeba doložit občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) a aktuální fotografii 35x45mm.

Parkovací průkaz opravňuje jeho držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí ČR.

Můžete si zřídit vyhrazené stání před domem. Za zřízení, tedy vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto místo jako vaše, zaplatíte, neplatíte však už poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.

Smíte vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“.

Máte právo stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, například k naložení věcí, vaše vozidlo ale nesmí být překážkou na silnici.

Můžete vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo „Mimo zásobování“.

S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny.

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena. To však platí pouze na našem území.

Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována.

Průkaz nabývá patřičných výhod, pokud vůz, v němž jedete, patří příslušníkům vaší rodiny anebo osobě vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a jeho majitel by u sebe měl mít rovněž platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Jestliže držitel obou průkazů není ve voze právě přepravován, neměl by být ve vozidle ani parkovací průkaz. V takovém případě by parkovací průkaz měl být schovaný (např. v palubní přihrádce), jinak hrozí pokuta až 2000 Kč. Zdroj: Magistrát města Ostravy