Pandemie zamávala s lidskými vztahy. V Česku ubylo svateb, ale i rozvodů

Minulý rok si své ano řeklo o 17 procent novomanželů méně než předloni. Na rozvodech se uplynulé období projevilo výrazněji. Manželství ukončilo 21 700 párů, což z celkového počtu svateb tvoří více než čtyřicetiprocentní podíl. Méně rozvodů zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970.

Rodinám přibyly starosti jako vzdělávání potomků, náhrady sociálních kontaktů i náplně volného času. Rozpad rodiny v minulém roce postihl přes 23 tisíc dětí.

Soudní statistiky uvádí jako nejčastější důvod rozpadu vztahu „rozdíl povah, názorů a zájmů“. Konkrétnější příčinu však lze z těchto dat u více než poloviny případů těžko vyčíst. Přibližně třetina párů důvody neuvádí a 12 procent volí kolonku „ostatní příčiny“.

Pomoci mohou veřejné průzkumy. Zpráva o rodině 2020 označila za hlavní důvody nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění či neschopnost společně hovořit a povídat si.

„Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se ale dostavilo napětí. Projevuje se to i ve vztazích,“ vysvětlil párový psychoterapeut Pavel Rataj.

Podle místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdské je potřeba předcházet konfliktům, které by mohly přerůst do neřešitelných situací. A to zejména preventivní prací na vztahu. Doložila to zkušenostmi mnichovského Institutu pro komunikační terapii za posledních 20 let. Ze všech párů, které jím prošly, skončila rozvodem jen čtyři procenta. Kurzy a přednášky nyní v Česku chystá i Rodinný svaz.