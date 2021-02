Kvůli covidu se loni nevzaly desítky párů, svatbu přeložily na letošní rok

Daniel Scholtz z Písku si se svou snoubenkou naplánoval svatbu na loňské léto. Jenže pak přišla pandemie covidu a termín museli zrušit.

„Měli jsme už hodně věcí naplánovaných, ale nevěděli jsme, jak se situace vyvine. Měnil se povolený počet hostů, navíc to vypadalo, že budou povinné roušky a nebylo ani jasné, jak to bude v létě s restauracemi, tedy s hostinou,“ vysvětluje mladý muž důvody, proč svatbu nakonec o rok odložili.

Přestože ani dnes není situace o moc lepší, svého velkého dne se snoubenci už vzdát nechtějí. „Letos už ji uděláme, ať je situace jakákoli,“ usmívá se Daniel Scholtz.

Podobně jako tato dvojice smýšlely loni i další páry. Dokazují to čísla v matrikách. Ve všech jihočeských okresech snoubenci loni zrušili kvůli pandemii desítky termínů.

Nejhorší situace byla v Českém Krumlově. „Zaznamenali jsme velký pokles, dělají se u nás velké svatby, což loni nebylo možné. Spousta se jich proto přesunula na letošní rok,“ potvrzuje matrikářka Václava Filipová.

Přímo v Krumlově si loni řeklo své ano 67 párů, předloni jich bylo rovných sto. Matrika navíc jezdí oddávat i do devíti nematričních obcí. Tam se loni odehrálo celkem 39 obřadů, to je o 22 sňatků méně než v roce 2019.

„Často se u nás berou cizinci – což loni moc nešlo – a lidé z jiných regionů. Jezdíme do obcí, kde se konají většinou velké svatby na statcích. Když se pak omezí počet svatebčanů, lidé to zruší, nebo přesunou a udělají malou svatbu v místě svého bydliště,“ srovnává Filipová. „Na letošní rok máme zatím termínů hodně, otázkou je, jaké budou v létě podmínky,“ míní matrikářka.

O Zvíkov klesá zájem už pět let

Druhý největší pokles sňatků zaznamenalo loni krajské město. „V roce 2019 tu bylo celkem 377 svateb, loni 332. Rušily se zejména z důvodů souvisejících s covidem, a to kvůli omezení počtu svatebčanů,“ potvrzuje mluvčí budějovického magistrátu Petr Ferebauer.

Méně svateb zaznamenalo například další oblíbené místo, hrad Zvíkov na Písecku. Loni se na hradě uskutečnilo dohromady 21 svateb, tedy o devět méně než v předchozím roce.

„Je to celkem pochopitelné. Hrad se otevřel pozdě a zavíral dřív. Navíc, i když bylo otevřeno, měnila se vládní nařízení o počtech hostů, takže spousta snoubenců to odřekla,“ říká kastelán Aleš Kadlčák s tím, že pozvolný pokles zájmu o svatby na hradě ale zaznamenává už posledních zhruba pět let.

„Je vidět, že je v regionu více možností, kde se mohou svatby konat. Navíc u nás může být jen obřad, takže lidé častěji volí místo, kde pak mohou rovnou zůstat i na hostinu, případně přenocovat,“ vysvětluje Kadlčák.

Jak bude vypadat letošní rok, se teď dá podle matrikářek těžko odhadnout. Extrémně vyšší zájem kvůli loňskému rušení termínů ale nepředpokládají.

„Někteří svatebčané, kteří loni kvůli pandemii zrušili svatbu, se letos už ozvali, celkově máme ale méně rezervací, než jsme měli loni touto dobou,“ naznačuje například matrikářka Radka Svitáková z Jindřichova Hradce.