Pirátce Olze Richterové někdo rozbil okno poslanecké kanceláře

„Svou kancelář jsem vždy vnímala jako bezpečné místo pro politickou práci. Ale hlavně také jako místo, kde mě můžete navštívit, kde jsem otevřená setkávat se, naslouchat a pomáhat řešit problémy, se kterými se na mě občané obrací,“ napsala na Facebooku Richterová.

Na první pohled není poničení skla viditelné. Reklamní polep na okně ochránil okenní tabuli před vysklením. Zevnitř je však velká prasklina.

„Proto byl pro mě šok, když jsem našla výlohu své kanceláře rozbitou. Naštěstí jejímu úplnému vysklení zabránila folie, která navíc prasklinu zvenku zakrývá, a tak zdánlivě není nic vidět,“ dodala a přiložila fotografii jako důkaz.

Richterová sice řekla, že doufá, že šlo pouze o nehodu, avšak dodala, že tomu tak pravděpodobně „vzhledem k častým výhrůžkám a nenávistným projevům vůči mně nebo Pirátům nebylo“.

Nedávno policie řešila podobný případ. Na ministerstvu dopravy neznámý útočník poškodil okna ve druhém a třetím patře. Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Lukašíka k poškození došlo střelbou malé ráže. Policie případ vyšetřuje.

„Odsuzuji případné podobné útoky, ať už by byly namířené proti komukoliv. Do demokracie nepatří. A i když třeba mohou vyvolat strach, mé přesvědčení a víru v hodnoty, které mi jsou vlastní, stejně nerozbijí. Jsem si také vědoma, že lidí dobré vůle, kterým je podobné jednání cizí, je většina. A jsem za to vděčná,“ okomentovala poslankyně útok vandala.