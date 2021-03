Stát přednostně dodal vakcíny do postižených okresů. Jako celek je pozadu

Před několika týdny ministerstvo zdravotnictví rozhodlo uzavřít tři okresy. Sokolov a Cheb v Karlovarském kraji a Trutnov v Královéhradeckém kraji. Právě v těchto krajích se nekontrolovatelně šířila nákaza koronaviru. Na Trutnovsku už v té době dokonce převládala britská mutace.

Právě do nejvíce postižených krajů míří i primárně dávky vakcín, což se pomalu podepisuje na zlepšování místní situace. Z webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že do uzavřených okresů dorazilo za poslední dva týdny dohromady 5 664 dávek. Za celou dobu do Královéhradeckého a Karlovarského kraje doputovalo přes 61 tisíc dávek (stav od 17. 2. do 4. 3. pozn red.), většina však putuje do větších měst v daném kraji.

Hejtman Královéhradeckého kraje po uzavřené okresu požadoval po vládě, aby do nejpostiženějších regionů poslala více vakcín, než bylo původně v plánu.

„Máme první data, podle kterých má očkování perfektní výsledky. U lidí s aplikovanou druhou dávkou došlo k prolomení ochrany jen v řádu několika promile,“ upozornil krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý.

Královéhradecko navíc dostalo plato Pfizeru navíc, tedy asi 1 100 dávek. „Každá kapka je dobrá,“ řekl Malý. Na Trutnovsku se v průměru za poslední dva týdny denně vyočkovalo zhruba 203 dávek.

V okresech Sokolov a Cheb za stejné období pak zhruba 201 dávek. V úterý Karlovarskému kraji však pomohla dodávka patnácti tisíc vakcín z Německa. „Celkem 5 600 dávek vakcíny firmy AstraZeneca vyložila distribuční společnost v Nemocnici Karlovy Vary, nyní míří i do sokolovské a chebské nemocnice stejná výše dodávky,“ informovala v úterý ráno mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Pomoc od Německa si pochvaluje i koordinátor pro očkování Karlovarského kraje Josef März, který by prý uvítal, kdyby do kraje přišlo i více vakcín.



Ve srovnání s celkovou dodávkou vakcín je však na tom Karlovarský kraj oproti Královéhradeckému pozadu. Za celou dobu do Karlovarského kraje, který má zhruba 300 tisíc obyvatel dorazilo do čtvrtka necelých dvacet tisíc dávek.

Do Královéhradeckého kraje, který má zhruba půl milionu obyvatel, pak dvojnásobek.



Očkovací centra musí očkovat, řekl Babiš

Do čtvrtka do Česka dorazilo 1 034 524 dávek. Vyočkováno však bylo jen 771 223 dávek. Podle ministra zdravotnictví jde však v Česku očkování dobře. „Narůstá rychlost očkovaní, v posledních dnech je to 31 tisíc dávek denně, příští týden to bude 35 tisíc denně,“ řekl v pátek na tiskové konferenci Blatný.

V březnu dorazí do Česka milion vakcín a podle Blatného je dokážeme i vyočkovat. O měsíc později pak dorazí dva miliony dávek.

Počet dodaných vakcín do Česka | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Pokud by nicméně Česko chtělo za březen úspěšně vyočkovat milion dávek schválených vakcín (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna pozn. red.), které má podle harmonogramu dostat – a pokud by zároveň nezvýšilo velmi nízkou očkovací rychlost o víkendech, muselo by během všedních dnů v průměru očkovat přes 45 tisíc dávek denně.



Za posledních dva týdny Česko očkovalo průměrnou rychlostí 17 tisíc lidí denně, včetně víkendu. Tato rychlost však pozvolna roste. „Je potřeba, aby očkovací místa očkovala,“ podotkl v pátek premiér Andrej Babiš.

Podle ministra Blatného je 78 procent ze seniorů nad 80 let, co se zaregistrovalo už bylo naočkováno první a 21 procent oběma dávkami. Jenže senioři nad sedmdesát let, kteří se již mohou hlásit na očkování mnohdy na termín čekají. Do čtvrtka jich podle webu ministerstva zdravotnictví bylo první dávkou naočkováno 69 042.

Vtip, kdy se za dveřmi smějete

Ukázkovým příběhem čekání na vakcínu je osmaosmdesátiletá Charlotta Špačková z Jablonce nad Nisou. „Mám 8 vnuků a 8 pravnuků. Abych se z jejich blízkosti mohla radovat, chci podstoupit očkování. Když se 15. ledna spustil Váš rezervační „systém“, čekala mě jen deprivace. A to přestože internet ovládám snad i nadprůměrně,“ napsala v dopise adresovaném Úřadu vlády paní Charlotta, která se k očkování pokusila několikrát neúspěšně přihlásit.



Seniorka o zkušenosti se systémem informovala i Úřad vlády | foto: Charlotta Špačková

Systém na její snažení nereagoval. „Nebylo jasné, jestli se povedlo, nebo jsem někde udělala chybu. Po několika hodinách pokusů mě přemohl pocit naprosté beznaděje. Nakonec jsme s vnučkou a s pomocí linky 1221 zjistily, že rodná čísla lidí narozených 31. den v měsíci „systém“ neakceptuje,“ popsala snahu o registraci seniorka. Po opravě této chyby se registrace podařila a ona myslela, že má konečně vyhráno. Volné místo pro očkování však již nebylo volné.



„Po měsíci od registrace mi konečně přišla výzva k rezervaci termínu očkování. Logicky jsem se radovala, že tím pádem je to vyřešené, ale znovu mě čekal „systém“ a ten mne nepustil dál, aniž by mi sdělil proč,“ pokračovala osmaosmdesátiletá Charlotta, která si prý připadala jako oběť nějakého nepovedeného vtipu „kdy se za zavřenými dveřmi smějete, jak se tisíce starých lidí musí nedůstojně strkat v tlačenici na vakcínu.“