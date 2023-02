Polárnímu víru hrozí rozpad. V Česku může řádit „bestie z východu“ a silný mráz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V Evropě i Česku by se mohlo podle britské meteorologické služby na přelomu února a března prudce ochladit. Podle expertů Met Office se spustilo takzvané náhlé stratosférické oteplení, to může vést k rozpadu polárního víru. Jak velké ochlazení bude, ale nyní není možné předpovídat. „V praxi by to znamenalo potíže pro ovocnáře, ale hlavně zvýšenou spotřebu zemního plynu,“ přibližuje klimatolog Aleš Farda z Akademie věd ČR.