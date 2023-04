Aktivisté varují před „nemocí“ kuřecího masa. Poplašná zpráva, míní expertka

„Nemoc bílých vláken dneska postihuje kuřata v důsledku extrémně rychlého růstu. Dnes se u nás chová 140 milionů rychlokuřat, ta vyrostou za 32 dní na více než 2 kg váhy. Jejich tělo roste tak rychle, že svalová vlákna nahrazují tuková,“ řekl pro iDNES.cz šéf kampaně Rychlokuřata Radim Trojan ze spolku Obránci zvířat.

Podle Trojana by se supermarkety měly zavázat, že skončí s vyděláváním na utrpení zvířat.

„Dopady na člověka ještě nejsou příliš zdokumentované, rychlý růst kuřat je nový trend v posledních dvaceti letech. Maso je nutričně znehodnocené, jednoduše tu svalovinu nahradí tuk,“ dodává.

Státní veterinární správa výskyt bílých pruhů na kuřecím mase potvrzuje, nicméně, nejsou podle ní důkazy pro ani proti tvrzení, že jde o důsledek špatného zacházení se zvířaty nebo nevyhovujících podmínek výkrmu.

„Toto maso má nižší hodnotu jak pro prodej, tak pro zpracování na výrobky,“ řekl mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček a vysvětlil, že vyřešení problému je i v zájmu chovatelů a zpracovatelů.

Ukázka white stripingu na kuřecích prsních řízcích z výzkumu pořádaným Obránci zvířat. (leden 2023) Ukázka white stripingu na kuřecích prsních řízcích z výzkumu pořádaným Obránci zvířat. (únor 2023)

Při veterinárních prohlídkách správa nenachází nic, co by vznik pruhů mohlo naznačovat.

„Zvířata při prohlídce před porážkou nejeví žádné neobvyklé chování ani příznaky bolesti či utrpení. Při prohlídce masa po poražení není tato vada nijak patrná,“ napsal Vorlíček.

Při prohlídce správa eviduje také dobu přepravy, stav zvířat, poranění, úhyny, chování zvířat či neobvyklé změny na těle a orgánech zvířat.

Podle profesorky Martiny Lichovníkové z Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity v Brně se o takzvaném white stripingu ví od roku 2009. „Objevuje se u kuřat, která se vykrmují na konkrétní váhu,“ vysvětlila.

Označovat tento jev za nemoc je podle ní ale až poplašná zpráva. „Obránci zvířat prezentují tato kuřata jako nemocná a to není pravda. Pro člověka nejde o nic závažného, pouze se nepatrně mění výživová hodnota a maso obsahuje víc tuku. V rámci welfare zvířat je to v pořádku, chovy se to snaží řešit rostlinnými extrakty,“ sdělila Lichovníková pro iDNES.cz.

95 procent masa s pruhy

Obránci zvířat letos v lednu a únoru provedli průzkum v devíti řetězcích napříč Českem. Bílé pruhy našli u 96 procent ze zkoumaných 2 255 zkoumaných balení kuřecích prsních řízků.

„Nejhůře je na tom Kaufland se svými značkami Purland a K-Jarmark a Penny se svou značkou Dobré maso, u kterých se nemoc bílých vláken vyskytuje dokonce ve více než 97 procentech balení,“ shrnuli závěry v tiskové zprávě.