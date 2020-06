Horáková jako součást marketingu. O2 odpočítává čas do její smrti

„Před 70 lety byla popravena Milada Horáková,“ stojí nyní na úvodní fotce facebookové stránky O2. Prohlášení doplňuje úryvek jednoho z dopisů, které oběť komunistického režimu Horáková psala z cely smrti svým blízkým. Podobných fotek či krátkých videí společnost za poslední dny vydala několik.

O2 CZ @O2_CZ Je rozhodnuto. Klement Gottwald odmítá udělit milost a podepisuje rozsudky smrti. Kalandra, Buchal, Pecl... a Horáková. Více o Miladě Horákové na ▶ https://t.co/ev3vjnMMIA https://t.co/OUdm6zcgRM oblíbit odpovědět

Kampaň O2 mapuje poslední tři dny života ženy, která se stala obětí vykonstruovaného procesu. „Statečnost a pevný charakter Milady Horákové obdivujeme i po sedmdesáti letech od její smrti. Přesně, minutu po minutě, v reálném čase, připomeneme poslední události a důležitá setkání, která se uskutečnila v cele smrti,“ stojí v tiskové zprávě telekomunikační společnosti.

Mluvčí O2 Jitka Pajurková pro iDNES.cz uvedla, že odpočet má poukázat na její odvahu právě v posledních třech dnech jejího života.

Místo uznání za to, že operátor upozorňuje na důležitost boje za svobodu a demokracii, se O2 stává spíše terčem posměšků a nepochopení. Zneužití, ztráta soudnosti, radši se starejte o to, aby byl signál, zní v komentářích na Facebooku. Jiní uživatelé odkazují k tomu, že by si společnost měla hledět svého.

„Kdybych volbou operátora vyjadřoval postoj, tak jsem hrdý na to, že nevolám přes vás,“ tvrdí další uživatel.

Kampaň vzbudila i humorné reakce: „Já myslím, že kdyby Milada žila, používala by 5G síť od O2, a konkrétně s neomezeným tarifem. Zaplatili by si balíček „O2 spolu“ se Závišem Kalandrou, a mohli by si mezi celami volat neomezeně, i do zahraničí.“



Jsme na kontroverzi zvyklí, tvrdí O2

„V rámci projektu Svoboda není samozřejmost jsme zvyklí, že osobnosti, které připomínáme, jsou částí veřejnosti obdivovány, část je nezná, a u části veřejnosti naopak vzbuzuje kontroverze,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí O2 Jirka Pajurková.



„A reakce tomu odpovídají, jen na sociálních sítích jsou více vidět ty negativní,“ dodala. Mluvčí zároveň upozorňuje, že zaznamenala mnoho pozitivních reakcí, ať už ze strany novinářů nebo veřejně známých osob.



Odpočtem to nekončí

Bannery a odpočtem kampaň společnosti nekončí, v sobotu si budou moci zájemci zdarma stáhnout v O2 Knihovně audioknihu Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti, kterou namluvila Taťjana Medvecká. Vybraným uživatelům přijde také v den popravy SMS připomínající tuto událost.



Kampaň je součástí dlouhodobého projektu O2 s názvem Svoboda není samozřejmost. , jehož prostřednictví se firma snaží upozornit na důležité osobnosti a události minulého režimu. V minulosti spustila například politicky laděnou kampaň „Virtuální hranice“ k příležitosti 17. listopadu. Tehdy však její počin nerozpoutal kontroverzi jako v případě Horákové, ohlasy byly naopak příznivé.