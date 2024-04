Kontroloři na NKÚ se bouří. Nepodepsali kolektivní smlouvu a ztratili část výhod

Kontroloři z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) přišli o část zaměstnaneckých benefitů. Důvodem je neschválená kolektivní smlouva pro roky 2024 a 2025. Podle některých zaměstnanců prezident NKÚ zastavil čerpání jejich čerpání do doby, než se situace uklidní. Mluvčí úřadu Hana Kadečková to však dementovala s tím, že benefity stále platí a o nové kolektivní smlouvě se jedná. K jejímu uzavření by mělo dojít v následujících dnech.