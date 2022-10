Stát v září vyplatil rekordní počet přídavků na dítě. A to někde ne všem

Z dat ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) také vyplývá, že dalších zhruba 90 tisíc rodin na tuto dávku má nárok, ale zatím ji nevyužívá. Resort se tak rozhodl tyto rodiny cíleně oslovit. „Od Nového roku navíc přídavek vzroste, nyní činí průměrně 1 120 korun na dítě,“ uvádí ve zprávě MPSV.

Celková vyplacená částka v rámci této dávky od počátku roku přesáhla 2,7 miliard korun. „Přídavek na dítě je pravidelnou podporou pro rodiny, je adresně nasměrován zejména nejpotřebnějším, ale také rodinám s nižšími středními příjmy. Rozhodně není ostuda o tuto formu podpory požádat, i když třeba domácnost nikdy nepotřebovala podporu státu, ale teď musí kvůli inflaci obracet každou korunu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vláda se také rozhodla tento příspěvek od ledna navýšit. Rovněž rozšířila okruh domácností, které na něj mají nárok, a to valorizací životního minima.

Samoživitelka nesmí překročit 22 474 korun

„I proto, že momentálně není rozpočtově únosné navýšení rodičovského příspěvku, na který mají nárok všichni rodiče dětí do čtyř let, rozhodli jsme se zvednout přídavek na dítě. Nabídneme tak ještě vyšší podporu pro více rodin, a to adresně, rodičům dětí nebo studentům do 26 let, kteří nevycházejí se stávajícími příjmy,“ doplnil Jurečka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v září vyplatilo rekordní počet přídavků na dítě. | foto: MPSV

Samotná dávka se podle doporučení Národní ekonomické rady vlády od ledna navýší o 200 korun měsíčně. Aktuálně se měsíční výše přídavku na dítě pohybuje v rozmezí od 630 do 1380 korun. Na příspěvek dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny. Tedy například samoživitelka s předškolním dítětem dosáhne na přídavek, pokud její příjem nepřesahuje 22 474 korun měsíčně, u rodiny se dvěma studenty tato hranice přesahuje 50 tisíc korun, a to podle věku dětí.

„Už od letošního září je možné o přídavek na dítě žádat velmi jednoduše online, není tedy nutné osobně chodit na úřad. Ti, kdo zvládli online požádat o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun, vyplní jen několik dalších údajů, např. naskenují doklady o svých příjmech za poslední 3 měsíce. Odstraňujeme bariéry, podání žádosti není složité ani stigmatizující,“ dodal Jurečka.

Právě příjemce jednorázového příspěvku, kteří mají nárok na přídavek a nečerpají ho, začalo MPSV oslovovat napřímo. „Takových domácností je přibližně 90 tisíc. Postupně dostávají SMS zprávy, ve kterých jsou upozorněni na možnost čerpat pravidelný přídavek. Po každém rozeslání výrazně vzroste počet žadatelů,“ doplňuje zpráva resortu.