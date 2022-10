Máme děti a peněz málo. Jaké speciální dávky rodičům stát vyplácí?

Ta situace je zoufalá. Soud stanovil výživné na děti, expartner ho neplatí a nárok na sociální dávky je v nedohlednu. Od loňského léta sice existuje institut náhradního výživného, i ten však má svá ale… Kromě toho, že požádat o něj je administrativně náročné, znamená obvykle i definitivní rozkol mezi bývalými partnery.

Máte-li tedy pocit, že byste se ještě mohli domluvit, zkuste to po dobrém. Totiž to, že stát vašemu dítěti přizná náhradní výživné, znamená, že s neplatícím rodičem už musí probíhat exekuční řízení. A když na někoho podáte návrh na exekuci, tak trochu si zavíráte dveře k dohodě.

Maximální měsíční částka, kterou úřad přizná, je 3 000 korun na jedno dítě. Zároveň je možné získat nejvýše 24 takových dávek – celkem tedy 72 000 korun. A kolik opravdu dostanete? Od soudně stanoveného výživného se odečte tolik, kolik druhý rodič v daném měsíci zaplatil, stát pak doplatí rozdíl, maximálně ty tři tisíce na dítě. Náhradní výživné je stanoveno na čtyři měsíce, pak se vše prozkoumává znovu…

Požádat můžete, pokud druhý rodič neplatí výživné vůbec, ale i v případě, že ho platí jen částečně. Takže když místo domluvených 5 000 korun posílá pětistovku, neznamená to, že je z obliga.

Toto neplacení musí trvat po dobu čtyř měsíců před podáním žádosti. Platí také, že výživné musí být stanovené soudem, nebo v případě, že jste se dohodli, je tato dohoda soudem schválená. Pokud jste se na placení výživného kdysi „v klidu“ domluvili jen mezi sebou, nárok na náhradní výživné nevznikne.

Podmínkou není, aby rodiče dítěte byli někdy v minulosti manželé. Náhradní výživné můžete žádat, i když váš partner byl „jen“ druh/družka, a dokonce i když šlo jen o letmý vztah, který se neobešel bez následků… Důležité je, aby otec byl uveden v rodném listu dítěte – jen tak po něm lze vymáhat výživné. Žádá se online nebo osobně na úřadě práce (800 779 900, nahradnivyzivne@uradprace.cz) dle bydliště žadatele.

K žádosti je třeba doložit:

průkazy totožnosti, u dětí do 15 let rodné listy; průkaz totožnosti neplatícího rodiče shánět nemusíte

u dětí starších 15 let potvrzení o studiu nebo jiné, které osvědčuje neschopnost dítěte pracovat či se připravovat na budoucí povolání (kvůli nemoci, úrazu)

prohlášení, jaké výživné jste v uplynulých čtyřech měsících obdrželi; pokud žádné, stačí jen ono prohlášení; když expartner poslal aspoň něco, je třeba příjem doložit potvrzením, výpisem z účtu...

exekuční titul s úpravou vyživovací povinnosti na dítě

doklad, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce.

Na neplatícího rodiče nemusíte podávat trestní oznámení. To by mohlo mít dva důsledky:

neplatič se lekne a raději peníze pošle

neplatič dál neplatí, bude souzen a odsouzen – kvůli tomu možná přijde o práci a s placením bude mítještě větší problém.

Možná je lepší začít požadavkem na zabavení řidičského průkazu. I zde ale platí, že „kde nic není, ani exekutor nebere“. Uspějete, když dlužník peníze má, ale nechce výživné platit.

Asi se podivujete, že své příjmy ani výdaje nemusíte dokládat. Je to tak. Na výživné pro své dítě máte nárok (potvrzeno soudním rozhodnutím), a tak už se nezkoumá, jestli živoříte, či finanční situaci zvládáte. Peníze, které stát vyplatí, může po dvou letech (doba vyplácení dávky) po dlužném rodiči vymáhat. Podle advokátů není zákon jednoznačný, ani praxe zatím není jasná.

Dávky závislé na životním minimu

1 Jednorázový příspěvek na dítě 5 000 korun

Nárok na něj mají domácnosti s nezletilými dětmi, jejichž roční příjem (za rok 2021) se vešel do jednoho milionu korun. Ačkoli se běžně limity pro nárok na dávku uvádějí v čisté hodnotě příjmu, tentokrát jde o částku „hrubého“. I tak nárok vznikne i rodinám, které mají měsíčně až 83 333 korun. Výši příjmů přitom dokládat nemusíte. Stačí potvrdit, že v roce 2021 nepřesáhly limit, vše ostatní si úřady ověří samy.

Jak počítají příjmy malí podnikatelé, kteří třeba uplatňují paušální výdaje? Počítá se příjem před zdaněním, tedy příjmy z podnikání minus paušální výdaje. Vždy se však započte nejméně 50 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, pro rok 2022 to je 18 900 korun měsíčně.

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000 korun náleží každému dítěti v rodině. Nárok mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Týká se tedy i dětí ještě nenarozených. Požádat musíte nejpozději do 1. července 2023.

Ti, kdo v červenci tohoto roku pobírali přídavek na dítě, dostali pětitisícový příspěvek automaticky, nemuseli žádat. Ostatní, kteří žádat musí, tak mohou učinit osobně na úřadě práce nebo elektronicky. MPSV k žádosti dokonce připravilo nový, uživatelsky příjemnější web, najdete ho na adrese https://jenda.mpsv.cz, pro přihlášení je potřeba elektronická identita.

2 Porodné

Dávka je určena matkám (otcům v případě, že matka zemřela), které porodily své první či druhé dítě. Výplata porodného závisí na čistém příjmu rodiny. Ten musí být ve čtvrtletí před narozením dítěte nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do příjmu se nezapočítává případný přídavek na (starší) dítě. Porodné je pevná částka, kterou stát vyplatí jednorázově. Pro první dítě je to 13 000 korun, pro druhé dítě 10 000 korun.

Pokud se narodí dvojčata, dostane rodič obě částky najednou. O porodné je potřeba požádat do jednoho roku od narození dítěte. Žádost se podává na úřadě práce, případně online. Doložit je třeba průkazy totožnosti rodičů, rodné listy dětí, doklady o příjmech členů rodiny (za poslední čtvrtletí), případně čestné prohlášení těch, kdo příjmy nemají, potvrzení o studiu u dětí nad 15 let.

Příklady rodin, kterým vznikne nárok na porodné:

žena, narodilo se jí první dítě: příjem 17 847 korun, porodné 13 000 korun

žena, dítě 5 let, narodilo se jí druhé dítě: příjem 24 219 korun, porodné 10 000 korun

manželé, narodilo se jim první dítě: příjem 28 215 korun, porodné 13 000 korun.

3 Přídavek na dítě

Výše závisí na věku dítěte a na příjmu rodiny. Ten nesmí přesáhnout 3,4násobek životního minima. Posuzují se příjmy členů domácnosti kromě vyživovaného dítěte. To třeba v případě, že chodí po škole na brigádu, aby ulevilo rodinnému rozpočtu.

Dítě má podle věku nárok na určitou částku (viz tabulka), mají-li rodiče příjem ze zaměstnání (aspoň ve výši životního minima), podnikání, důchod, nemocenskou, rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti či příspěvek na péči o dítě mladší 18 let, je přídavek o 500 korun vyšší – takzvaná zvýšená výměra. Žádá se jen jednou, ale příjmy musí rodina dokládat každého čtvrt roku. O přídavek na dítě lze žádat i zpětně: maximálně tři měsíce ode dne podání.

Měsíční výše přídavku na dítě:

věk dítěte základní sazba zvýšená výměra* 0–6 let 630 Kč 1 130 Kč 6–15 let 770 Kč 1 270 Kč 15–25 let 880 Kč 1 380 Kč

Zdroj: MPSV, * zvýšená výměra platí pro rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a má příjem vyšší než životní minimum

Kdo má nárok na přídavek na dítě – příklady:

rodina maximální možný čistý příjem 1 dospělý, dítě 5 let 18 700Kč 1 dospělý, děti 8 a 16 let 29 716Kč 2 dospělí, dítě 5 let 29 600Kč

Zdroj: MPSV

Peníze pro každou rodinu s dětmi

1 Peněžitá pomoc v mateřství

Dávka nemocenské péče. Ačkoli se jí mezi lidmi říká mateřská, nastoupit na ni mohou po šestinedělí i otcové. Podmínka, která platí pro oba, je, aby si během posledních dvou let hradili alespoň 270 dní nemocenské pojištění. Podnikatelky to mají přísnější – musí platit nemocenské 180 dní během jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud žena (či muž) podmínky nemocenského pojištění nesplňuje, nezůstane bez prostředků, nastoupí rovnou na rodičovskou.

Na mateřskou se chodí 8 až 6 týdnů před předpokládaným porodem (datum potvrzuje ošetřující gynekolog). Mateřská pak trvá 28 týdnů, při narození dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Výše podpory se vypočítává z průměrného příjmu v posledním roce, činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. To zní krkolomně a také se to poměrně složitě počítá. Naštěstí na internetu existují kalkulačky, ve kterých si výši mateřské snadno vypočítáte. Nejvyšší peněžitá pomoc v mateřství může být 44 520 korun, to se však týká jen žen, které měly před porodem víc než stotisícový příjem.

Pokud se stane, že je ženě vypočtena velmi nízká mateřská, může požádat o dorovnání do částky 13 000 korun (platí pro rok 2022), žádá se na úřadu práce a výše mateřské se dorovnává z rodičovského příspěvku, na který po mateřské vznikne nárok.

2 Otcovská poporodní péče

Takzvanou otcovskou dovolenou si tatínkové musí vybrat během prvních šesti týdnů po narození dítěte. Tato lhůta se v případě potřeby prodlužuje o dny, kdy je dítě v nemocnici tak, aby mohli otcovskou čerpat v době, kdy je dítě doma. Nárok na otcovskou mají zaměstnanci, ale i OSVČ, podmínkou je, aby si platili dobrovolné nemocenské pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Ta může trvat dva týdny, nástup na ni volí otec sám. Dávka se vypočítává podobným způsobem jako mateřská, nejvyšší otcovská může být 22 260 korun.

3 Rodičovský příspěvek

Dávka je určena všem rodičům dětí po ukončení mateřské do nejvýše čtyř let věku dítěte. Stát nijak netestuje příjem domácnosti, na každé dítě vyhradil částku 300 000 korun (u dvojčat a vícerčat 450 000 korun celkem). O zvýšení částek se vedou politické debaty, žádné konkrétní změny však zatím nejsou schváleny.

Když se narodí další dítě ještě před dočerpáním původního rodičovského příspěvku, zbývající část peněz nepropadne, ale stát ji rodině vyplatí jednorázově – podmínkou je jen to, aby aspoň jeden rodič vydělával. Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů, který po celý kalendářní měsíc pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Péče má být sice osobní a celodenní, neznamená to však, že by rodič současně nemohl vydělávat. Dokonce i dítě do dvou let může být až 96 hodin měsíčně ve školce. Měsíční výši si rodiče volí sami a její maximum závisí na jejich předchozích příjmech. Nejvyšší vyplácený měsíční příspěvek odpovídá předchozí výši peněžité podpory v mateřství, maximální výše příspěvku v roce 2022 je přitom 47 700 korun měsíčně. Navíc v průběhu čerpání lze měsíční částku měnit – jednou za tři měsíce. Ženy, které neměly nárok na mateřskou, mohou mít měsíční rodičovskou max. 13 000 korun.

Daňové úlevy pro pracující rodiče

1 Sleva na vyživované dítě

Když rodiče pracují, platí daň z příjmů. A díky tomu, že jsou rodiči, mohou mít daně nižší. Tuto úlevu může uplatnit za určité období vždy jen jeden z rodičů.

Měsíční výše slevy je v roce 2022: 1. dítě 1 267 Kč 2. dítě 1 860 Kč 3. a další dítě 2 320 Kč

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění dvojnásobné. Rodič musí žít s dítětem ve společné domácnosti (slevu si tak neuplatní například rozvedený rodič, který nemá dítě v péči). Pokud dítě studuje a přes týden bydlí na internátu či na koleji, není to překážka pro čerpání slevy. Slevu je možné uplatňovat na studujícího potomka až do jeho 26 let.

2 Daňový bonus

Dokonce i rodiče, kteří pracují, ale nevydělávají moc peněz, mohou výše uvedenou výhodu využít. Pak se překlopí do tzv. daňového bonusu a stát jim vyplatí peníze navíc. Funguje to tak, že když si rodič vypočte daň z příjmů nižší než slevu na vyživované děti, stát mu zbytek slevy doplatí. Jedi nou podmínkou je, aby si poplatník v roce 2022 vydělal víc než 97 200 korun. Počítají se příjmy z podnikání a ze zaměstnání, nikoli z nájmu či kapitálového majetku.

Příklad: Vypočtená daň z příjmu 10 000 Kč Sleva za dvě vyživované děti 37 524 Kč Daňový bonus k vyplacení 27 524 Kč

3 Školkovné

Za rok 2022 lze odečíst až 16 200 korun za umístění dítěte v předškolním zařízení. Měsíčně to odpovídá částce 1 350 korun, na počtu měsíců však nezáleží – sumu lze uplatnit, i kdyby dítě chodilo do školky třeba teď od září a školkovné do konce roku by bylo 16 200 korun či více. Pozor, nejde o peníze zaplacené za stravné či kroužky, ale skutečně za místo ve školce.