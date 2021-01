Milionové ztráty a zničený sníh od sáňkařů, hodnotí areály vánoční prázdniny

I přesto, že sjezdové tratě jsou uzavřené, není v silách provozovatelů areálů, aby na nich uhlídali pohyb lidí.

Lidé si místo lyžování totiž přišli do hor užít zimní radovánky jinak. Provozovatelé areálů však s nechtěnými návštěvníky radost nesdílejí.

„Sjezdovky jsou viditelně uzavřené, ale lidé se na ně mohou dostat z různých míst, například z lesa, a to není možné uhlídat,“ řekl iDNES.cz ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Už parkoviště často byla narvaná k prasknutí.

Zisky plynoucí z návštěvnosti areálů jsou podle něj minimální.

„Parkoviště často provozuje někdo jiný než areály. Je nelogické, aby musely být uzavřené areály, ale byla otevřená okýnka,“ uvedl Knot a dodal, že provozovatelé areálů o vánočních prázdninách už přišli o třetinu z plánovaných tržeb za celou sezónu.

„Zasněžování kopce stojí statisíce a jestli si někdo myslí, že provozovatel je nadšený, když mu po něm tady lítají sáňkaři a bobaři, tak se mýlí. Nic nám to nepřináší, naopak,“ uvedl vedoucí moravskoslezského areálu Vaňkův kopec René Pravda.



Sáňkaři a bobisté pohybem na sjezdovkách ničí technický sníh, jelikož se do sněhu z bot dostává bláto a kamení. Tyto faktory jsou pak příčinou jeho rychlejšího tání při oblevě.

„Nemůžeme lidem zabránit, aby na sjezdovky nechodili,“ řekl Pavel Bažant, ředitel společnosti SKI Bižu, která provozuje největší jizerskohorská střediska v Libereckém kraji. Jen první vysněžení sjezdovek podle Bažanta stálo pět milionů korun. Ve střediscích dál zasněžují, až bude možné je znovu otevřít.

Skicentrum Deštné v Orlických horách Jsme rádi, že s vámi můžeme i přes uzavření areálu sdílet velkou radost ze sněhu.❄ Snažíme se proto o rozumný kompromis mezi úsměvy na vašich tvářích a ničením sněhu na sjezdových tratích. Abychom nemuseli přistoupit k absolutnímu uzavření všech zasněžených ploch, prosíme vás o součinnost a dodržování základních pravidel.

Nevstupujte prosím na sjezdové tratě za označení uzavřeno a zůstávejte pouze ve spodních partiích areálu Marta II. Rozšlapání a zanesení nečistot způsobuje znehodnocování čerstvě vyrobeného sněhu a jeho rychlejší tání při oblevách.

Upozorňujeme, že areál je uzavřen a sjezdové tratě nejsou uzpůsobeny ani zabezpečeny na bobování a sáňkování. Vše je postaveno na vašem v drtivě většině slušném a odpovědném chování.

Děkujeme!

#mamespolecnouvasen

Situace je podle Knota absurdní. Mnohem lepší by podle něj bylo, kdyby byly areály normálně otevřené a provozovatelé mohli ta pravidla regulovat. Tím, že si i přes zákaz lidé najdou do areálů cestu, by bylo lepší, kdyby je areály mohly i obsloužit. Centra tak navíc nemůžou kontrolovat ani dodržování hygienických pravidel. „Takhle je to nebezpečné i co se týče nákazy, tak úrazů spojených s bobováním,“ řekl.

I Jeseníky byly v uplynulých dnech pod náporem návštěvníků. Nadměrný počet lidí byl pode dispečera horské služby celé svátky, až v neděli, tedy poslední den vánočních prázdnin návštěvnost polevila.

„Převažují pěší, běžkařů je poměrně málo,“ řekl ČTK tamní dispečer. V Jeseníkách platí od neděle první stupeň lavinového nebezpečí.



Denně se v areálech po sjezdovkách pohybovaly stovky lidí. Například ve středočeském Monínci bylo den před Silvestrem až 300 lidí.

„Tady je totální kolaps, je tu víc lidí, než kdyby byl otevřený areál. Musel jsem vzít do služby šest kluků, ti hlídali hlavní sjezdovku,“ řekl ve středu ředitel skiareálu Jaroslav Krejčí.

Lidé bobují a sáňkují na vedlejším svahu lyžařského areálu Monínec na Příbramsku. Hlavní sjezdovka je stejně jako celý areál uzavřená kvůli vládním opatřením proti pandemii koronaviru. (30. prosince 2020)

Zavřené sjezdovky nejsou uzpůsobené k bobování

Kvůli bobování na neupravených tratích hrozí úrazy na nerozhrnutých kupách ze zasněžování. V sobotu řešili záchranáři na Tanvaldském Špičáku zranění čtyřicetiletého muže, který sjížděl uzavřenou sjezdovku na plastové lopatě.



Na sjezdovkách jsou také zapnutá sněžná děla, do kterých jsou napojené hadice s vodou pod vysokým tlakem, což je jedno z dalších rizik pro bobista.

Prozatím žijí provozovatelé lyžařských center v nejistotě a doufají, že 10. ledna budou moci otevřít. „V lednu bývá obvykle klidnější část sezony, takže dodržování hygienických opatření by neměl být problém,“ dodal Knot.