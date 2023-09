KVÍZ: Je horší hovězí, nebo hrášek? Jakou uhlíkovou stopu mají potraviny, které jíte?

V New Yorku se tento týden uskutečnil klimatický summit, kde se Česko mimo jiné zavázalo k uhlíkové neutralitě. Veřejnost i odborníci o emisích často diskutují také u potravin. Je pro planetu lepší jíst jen lokální potraviny, nebo spíše dávat pozor na to, co jíme? A je větším zatížením kilo jablek, nebo avokádo? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu iDNES.cz!