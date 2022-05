Přibylo 935 nakažených. V nemocnicích je nejméně lidí od půlky října

Za čtvrtek české laboratoře evidují 935 nových nákaz koronavirem. Je to asi o 40 procent méně než před týdnem. Klesl i počet hospitalizovaných, a to téměř o polovinu, na 467 lidí v nemocnici. To je nejnižší číslo od půlky loňského října.