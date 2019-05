Odmítám, že bych se dopustil korupčního jednání, říká šéf firmy Kapsch

Na začátku března policie udělala dvě obří razie. V rámci prověřování podezření z korupce okolo tendru na mýto prohledávala i byt ředitele firmy Kapsch Karla Feixe a kanceláře firmy. Podle úniků z vyšetřování policisté a olomoučtí žalobci podezírají Feixe, šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje a jeho náměstkyni Evu Kubišovou z korupčního jednání.

Prostředníka mezi nimi měl dělat druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Ten se v listopadu 2017 sešel v brněnském hotelu nejprve s Feixem a o hodinu později v jiném hotelu s Rafajem, kterému měl podle policie říct, že je třeba udělat to, co chce Kapsch. ÚOHS pak shodil tendr na mýto, v němž zvítězilo konsorcium CzechToll – SkyToll z impéria šéfa PPF Petra Kellnera.



Později ÚOHS své stanovisko otočil a SkyToll se státem podepsal smlouvu. Tři měsíce od razie Karel Feix o věci poprvé promluvil.

Od policejního zásahu uběhlo čtvrt roku. Jak vyšetřování probíhá?

Nemohu tu věc moc komentovat, protože jsem podepsal mlčenlivost a nemohu o těchto věcech moc mluvit. Jen bych chtěl říct, že důvody, které se uváděly, mi nepřipadají adekvátní. I s ohledem na to, že jednání, která probíhala kolem mýta, byla celá řada. O našich postojích a možnostech do budoucna ohledně mýta jsem měl možnost informovat prakticky celou politickou scénu v České republice. Popisoval jsem jim i to, co jsme viděli kritického na tom, jak byl tendr připraven. Upozorňoval jsem na rizika v předávací dokumentaci a na ta, která plynou ze špatně vyhlášeného tendru. Rozhodně chci vyloučit, že bychom já nebo firma Kapsch udělali cokoli nezákonného.

Určitě musíte sám uznat, že působí nanejvýš podezřele, když se druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek setká v jednom brněnském hotelu s vámi, o hodinu později se šéfem ÚOHS Petrem Rafajem a tomu podle policie říká, že „je potřeba udělat, co chce společnost Kapsch“. Nemyslíte?

Podívejte, já ani nevěděl, kam pan Faltýnek pak běží. To jsou věci, které šly úplně mimo mě.

Proč jste se tedy s Faltýnkem v listopadu 2017 v brněnském hotelu Holiday Inn vůbec potkával?

S politiky jsem se setkával v parlamentu, ve státních institucích, v hotelích i jinde. S celou řadou politiků. Vždy podle toho, kde to bylo vzhledem k jejich možnostem nejvhodnější. Vůbec ne proto, že bych se chtěl scházet někde v utajení. Myslím, že setkat se v restauraci není nic tajného, protože vás tam přece vidí hromada lidí. Navíc jsem se setkával s politiky, což nebyli zadavatelé. Na rozdíl od pana premiéra Babiše a bývalého ministra dopravy Ťoka, kteří přiznali, že si pozvali předsedu ÚOHS Rafaje na Úřad vlády v průběhu výběrového řízení. A pan Ťok coby jasný představitel zadavatele požádal o nějaké řešení, aby ÚOHS vyšel jeho požadavkům vstříc. To má přece jasné znaky porušení zákona o veřejných zakázkách.

Bavme se o vaší schůzce v brněnském hotelu Holiday Inn…

Tak znovu: Setkal jsem se s desítkami lidí včetně vicepremiérů, šéfů politických stran a různých parlamentních výborů či klubů. Vysvětloval jsem jim naše postoje, že zpoplatnění 900 kilometrů silnic prvních tříd je úplný nesmysl, že se to nikde jinde ve světě nestalo. A že to má jediný cíl: vytvořit tady situaci pro nový tendr a nového dodavatele v momentě, kdy stát už vlastní plně funkční mýtný systém. Mluvil jsem o tom, že jsme připraveni naši firmu prodat tak, aby si to stát převzal a provozoval si mýto prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic sám. To jsem vysvětloval všem možným lidem, kteří měli možnost se k tomu nějakým způsobem postavit. Ale nescházel jsem se se zástupcem ÚOHS jako někteří jiní.

Hodinu po vaší schůzce Faltýnek na setkání se šéfem ÚOHS Rafajem podle policie řekl, že „je potřeba udělat, co chce Kapsch“. Tak asi to neříkal jen tak z legrace, ne?

Od srpna roku 2017 jsme tendr na mýto veřejně napadali a kritizovali ho. Poslali jsme naše protesty na ministerstvo dopravy i ÚOHS. Takže to nebylo, že jsme ho začali napadat, až když jsme pochopili, že nevyhrajeme, jak nám bylo podsouváno. (V tu chvíli někdo klepe na Feixovy dveře a žádá ho, ať jde na chvilku ven, že to je důležité. Ředitel Kapsche se vrací za pár minut – pozn. red.)

Co se stalo?

V tuto chvíli nám přišla oficiální zpráva ze správního soudu v Brně, že ruší rozhodnutí ÚOHS s tím, že předseda úřadu musí rozhodnout o všech našich námitkách proti mýtnému tendru. Soud také zdůrazňuje, že smlouva byla podepsána protiprávně, protože předběžným opatřením byl podpis smlouvy zakázán.

Co to znamená?

Právníci teprve analyzují praktické dopady tohoto rozhodnutí, ale nemůžeme vyloučit ani fatální dopady na platnost mýtného kontraktu ministerstva se SkyTollem.

To znamená, že stát nebude moc vybírat mýto?

No, tak stát má už třináct let v majetku plně funkční systém schopný vybírat mýto po další desetiletí. Jestli by ho provozoval sám stát, Kapsch, nebo někdo jiný, to už je jedno. A i kdyby došlo na základě chyb v tendru třeba k nutnosti ho celý zopakovat, stejně tady nehrozí pro stát žádná škoda, mýto se nikdy nepřestane vybírat. Asi se bude muset právně posoudit, co všechno může mít ten rozsudek za konsekvence, to teď nedokážu domyslet. ÚOHS by se měl zpětně zabývat všemi protesty, které tam ležely a které pak odmítl dál řešit jako bezpředmětné. Teď bude muset situaci posuzovat znovu. Našich zásadních protestů tam leží asi pět nebo šest. Proti dokumentaci, zadání i zpoplatnění 900 kilometrů silnic prvních tříd. Tyto věci by měl nyní ÚOHS znovu posoudit a hledat, jestli byl ten tendr dobře připraven, nebo nebyl.

Může to mít nějaký vliv i na probíhající policejní vyšetřování?

Netuším. Vůbec totiž nevím, kam se to vyšetřování ubírá. Já byl v březnu v šest hodin ráno pouze požádán, abych poskytl součinnost a abychom tuto součinnost poskytli i jako firma. Vše, co jsme měli, jsme poskytli. Pak jsme podepsali prohlášení o mlčenlivosti. Že o tom, co proběhlo během té návštěvy, nebudeme mluvit. Tím to skončilo. Od té doby nic. Ticho po pěšině.

Do novin prosáklo, že vás, Petra Rafaje a jeho náměstkyni Evu Kubišovou, podezírají z korupčního jednání. Byl jste od toho zásahu vyslechnut, nebo dokonce obviněn?

Odmítám, že bych se já, nebo naše firma, nějakého korupčního či protizákonného jednání dopustil. Obviněn jsem nebyl já ani firma. Předvolán na policii jsem nebyl.

Po rozhodnutí správního soudu v Brně se kolem mýta ještě může udát řada věcí, s největší pravděpodobností však dříve nebo později bude místo Kapsche mýto provozovat konsorcium CzechToll a SkyToll. Bude se Kapsch z Česka stahovat?

Náš postoj je takový – bereme rozhodnutí a řešení, které ministerstvo dopravy zvolilo, tak, že není dobré pro Českou republiku a její daňové poplatníky. Stojíme si za tím, že mikrovlnný systém, který tady je, je funkční, může fungovat další roky a je na světové špičce. Ale nechceme se už tolik zabývat historií, chceme se podívat do budoucna. To znamená, že chceme sledovat nové projekty, chceme tady dál hledat nové možnosti na trhu pro naši telematickou firmu, která působí celosvětově. Česká republika určitě není zemí, kde bychom chtěli skončit a odejít, působíme tady už dvacet sedm let.

Máte už nějaké konkrétní věci, na kterých by se chtěl Kapsch v Česku podílet?

Zajímají nás třeba věci okolo vážení, to jsou váhy pro kamiony. Zajímá nás připravovaný projekt elektronických vinět, i když ještě pořád nevíme, jak ve finále bude vypadat. Ale umíme ho a umíme takové věci provozovat. Zajímají nás věci kolem traffic management systému, to znamená řízení dopravy ve městech i na celorepublikové úrovni. Řešení máme po světě celou řadu a chtěli bychom je České republice nabídnout.