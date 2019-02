Případ nalezeného komiksu. Muriel patří Saudkovým, rozhodl soud

Nebyl to jednoduchý spor. Na jedné straně soudní síně seděla Saudkova manželka Hana, která tvrdila, že jejímu muži před padesáti lety komiks někdo ukradl. Proti ní usedl podnikatel a sběratel Tomáš Šmídek, který dílo v září 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun.

V listopadu téhož roku ho nabídl do aukce za více než dvojnásobek. Jenže dřív než mohla dražba v únoru 2014 proběhnout, přijeli do aukční síně 1. Art Consulting policisté. Na základě podnětu od Saudkových originál komiksu zabavili.

„Jsem přesvědčen, že náhlý zájem rodiny o toto dílo spustila až jeho vyvolávací cena,“ prohlásil u soudu majitel Galerie Moderna Martin Zeman.



Saudkova žena s ním nesouhlasí, její muž prý po komiksu pátral celý život.

Problém je v tom, že se Káji Saudka už nikdo na nic zeptat nemůže. V dubnu 2006 mu v krku nešťastně zaskočilo sousto a dalších devět let strávil v kómatu na lůžku v motolské nemocnici. Zemřel v červnu 2015.



Zájem Saudkových vzbudila až vyvolávací cena díla, myslí si galerista:

Policejní vyšetřování v roce 2014 žádný trestný čin neprokázalo. Kreslířova rodina podala (nejprve jeho jménem, později z pozice dědiců) žalobu a požádala o vydání díla. 129 grafických listů, na které Kája Saudek příběh o Muriel nakreslil, předali policisté do soudní úschovy.

Teď to vypadá, že by si mohla pro balík kreseb přijet vdova Hana Saudková. Rozsudek ale zatím není pravomocný.

Soudruzi vydání komiksu zarazili

Dokazování připomínalo detektivku. Soudce Tomáš Lehovec se snažil zmapovat osud komiksu od roku 1969, kdy ho tvůrce předal nakladatelství Mladá fronta (nejde o společnost MAFRA, pozn. red.) a jeho pracovníci poslali originál do tiskárny.

Kvůli sílící normalizaci nakonec Saudkův první knižní komiks, který měl být navíc barevný, nevyšel. Tiskaři ještě stihli vyrobit pro jednotlivé stránky takzvané výtažky ve čtyřech barvách – žluté, červené, modré a černé, jejichž složením vzniká výsledný barevný tón. Originál komiksu nakladatelství Saudkovi nikdy nevrátilo.



Před soudem vypovídali tři kreslířovi dlouholetí přátelé. Shodli se na tom, že Saudek považoval svoje stěžejní dílo za ukradené. „Říkal mi, že jediná možnost je, že ho ukradl někdo v té tiskárně,“ uvedl před soudem Pavel Nosek.



„Snažil se ho od nakladatele opakovaně získat zpátky, ale bylo to nad jeho síly. Nikdy nemluvil o tom, že by toto dílo někomu daroval, prodal, nebo dal do zástavy,“ vzpomínal Emil Šourek. „To přímo popřel,“ prohlásil v jednací síni Nosek.



Podle třetího z rodinných přátel, Antonína Pařízka, vnímal Kája Saudek ztrátu originálu Muriel a andělé jako velkou nespravedlnost. „Byla to jeho noční můra. Desítky let ten komiks sháněl, pořád po něm pátral,“ vypověděl svědek.



Špinavý balík v zamčeném pokoji

Z dokazování před soudem vyplynulo, že originál komiksu, za který jsou dnes sběratelé ochotni platit miliony, ležel desítky let v bytě Jiřího Helmicha v pražských Malešicích. Muž kdysi pracoval v tiskárně. Zda v té, v níž se měl v roce 1969 tisknout Saudkův komiks, u soudu nezaznělo.



„Strejda byl sběrač všeho možného. Zanedbaný člověk, všude špína. Špatně se s ním mluvilo,“ popsala Zuzana Cilková. Helmich byl bratrancem jejího otce. O samotářského a spořivého podivína se v poslední dekádě jeho života s manželem starala.



„V roce 2002 nebo 2003 nám řekl, že má pro nás nějaký balík. Že to dostal od pana Saudka za nějaký dluh,“ uvedla svědkyně. Podobně mluvil její muž Petr Cilka.

Manželé Cilkovi v soudní síni

„Říkal, že to získal jako záruku za půjčené peníze. Mluvil o třiceti tisících. Pan Saudek mu dluh nikdy nevrátil, tak to zůstalo v tom malešickém bytě. Pan Helmich měl celou dobu svůj největší pokoj pod zámkem. My jsme do něj nikdy neměli přístup,“ vypověděl Cilka.



Špinavý a zaprášený igelit, v němž byly v deskách netknuté Saudkovy kresby, našli manželé Cilkovi v Helmichově pokoji až po jeho smrti v roce 2012. „Řekl bych, že ty desky nikdo nikdy neotevřel,“ popsal svědek.

Chtěli komiks vydat, Saudkovi nedali souhlas

Muriel a andělé komiks o krásné lékařce Muriel byl původně plánovaný jako dvanáctidílný cyklus, Kája Saudek ale nakreslil jen dva díly - Muriel a andělé a Muriel a oranžová smrt

autorem scénáře byl Miloš Macourek

Káju Saudka při vzniku komiksu inspiroval sci-fi film Barbarella z roku 1968

předlohou pro Muriel se stala herečka Olga Schoberová, pro padoucha generála Xerona jeho bratr Jan Saudek

jako upoutávka na plánovanou knihu vyšlo v časopisu Mladý svět 29 černobílých stran tohoto komiksu

kniha vyšla poprvé v roce 1991 za cenu 35 Kčs, mezi sběrateli se později prodávala za zhruba 1 500 korun



Manželé Cilkovi se obrátili na známého, který vlastnil Východočeskou tiskárnu. Napadlo je, že nalezený komiks vydají. Ziskem by pokryli dřívější výdaje spojené s dlouhodobou péči o strýce. Jenže jednání s manželkou Káji Saudka (spravovala autorská práva, protože kreslíř byl už několik let v kómatu, pozn. red.) se zadrhlo.



„Paní Saudková nás požádala, zda bychom mohli nechat zhotovit profesionální skeny všech grafických listů. Na jejich základě by si komiks sama vydala (to pak ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros udělala, pozn. red.). Nechali jsme vytvořit ty nejlepší skeny, jaké byly možné, a ty jsme jí osobně a bezplatně předali,“ řekl Petr Cilka.



Když manželé Cilkovi neuspěli s nápadem komiks vydat, prodali ho v roce 2013 přes prostředníka Martinu Zemanovi z Galerie Moderna. Za jakou částku, to u soudu nezaznělo. Zuzana Cilková ale potvrdila, že měli k dispozici odhad, podle kterého byla hodnota díla v rozmezí 1 až 1,5 milionu korun.



Galerista následně Saudkovo dílo prodal podnikateli Tomáši Šmídkovi za 2,5 milionu. A tento kupec nabídl originál komiksu do dražby za téměř šest milionů. Aukční síň 1. Art Consulting Brno tvrdí, že měla dva vážné zájemce.

Vlastní horlivá blbost?

„Buď jsou vlastníky komiksu Káji Saudka moji klienti, nebo ne,“ začal svou závěrečnou řeč před soudem právní zástupce dědiců Tomáš Nielsen.



„Náš příběh je velice jednoduchý. Kája Saudek namaloval dílo. V roce 1969 ho předal Mladé frontě, od té doby ho hledal. V době, kdy byl v kómatu, se to dílo najednou objevilo. Následně manželka pana Saudka oznámila jednomu z držitelů, že to dílo považuje za kradené. Pak se během roku a půl převádělo mezi různými osobami. Podle nás neexistuje žádný důkaz, že by Kája Saudek pozbyl vlastnictví k tomuto dílu,“ řekl advokát.

Muriel je v úschově. Rozhovor s manželkou Káji Saudka (červen 2017):

Právní zástupce sběratele Šmídka Richard Pecha argumentoval například citací z předmluvy „Podivná pohádka“, kterou napsal Kája Saudek v roce 1991, když komiks poprvé vyšel – díky nalezeným tiskařským štočkům.



„V rušných dnech roku osmašedesátého jsem z vlastní horlivé blbosti někomu někde nějak (fakt nevím komu a kde) předal (dal) všechny originály kreseb knihy „Muriel a andělé“… Žel, jsou dodnes ztracené,“ napsal tehdy kreslíř.

„Sám pan Saudek podával různé a odlišné verze, jak o ty originály přišel, nebo nepřišel. Zda je dal, nebo předal. To, že dílo zůstalo v jeho vlastnictví, nebylo nijak prokázáno. Není důvod považovat svědectví Cilkových, že originál získali jako dědictví po panu Helmichovi, za nevěrohodné,“ argumentoval advokát Pecha.



Upozornil, že se Saudkovi neobrátili na nabyvatele díla s tím, že bylo odcizeno a stále patří kreslířovi. Po Saudkově smrti komiks nepřihlásili do dědictví.

Věřiteli komiks propadnout nemohl

Soudce Tomáš Lehovec nakonec rozhodl, že originál komiksu patří autorově rodině. „Žalovaný (Tomáš Šmídek) je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy a to kompletního díla Káji Saudka s názvem Muriel a andělé, složený u zdejšího soudu na základě usnesení policie ze dne 9. 9. 2014, žalobcům,“ vyhlásil ve svém rozsudku.



Podle soudu nebylo sporu o tom, že Kája Saudek komiks vytvořil. Vlastnické právo patří autorovi. Žalovaná strana proto musela prokázat, že přešlo na Jiřího Helmicha. „Z dokazování podle mého názoru vyplynulo, že vlastnické právo Káji Saudka za jeho života vůbec nezaniklo. Pak přešlo na jeho dědice,“ uvedl soudce.

Žalovaná strana sice tvrdila, že se majitelem komiksu stal Jiří Helmich, když kreslíři půjčil peníze a jeho dílo posloužilo jako zástava. Jenže tehdejší právo neznalo institut takzvané propadné zástavy – tedy že si věřitel směl po splatnosti pohledávky zastavenou věc ponechat. I kdyby Saudek údajný dluh neuhradil, nemohl se stát Helmich majitelem komiksu.

„Vzhledem k tomu, že pan Helmich nebyl vlastník, tak na paní Cilkovou (jeho vzdálenou neteř) nemohlo přejít vlastnické právo. Podle tehdejšího občanského zákoníku nikdo nemohl převést (na druhého) více práv, než sám držel a než mu příslušelo,“ vysvětlil soudce.

Jasně a srozumitelně. Soudce zdůvodňuje svůj rozsudek:

Dobrá víra při nákupu díla nestačila

Další zájemci pak komiks kupovali v domnění, že paní Cilková byla skutečnou majitelkou této věci. Dobrou víru kupců soud nezpochybňuje.



„Musel jsem se zabývat tím, zda jsou tady další okolnosti, které by svědčily pro prolomení zásady, že nelze převést vlastnictví od nevlastníka,“ řekl Lehovec.



Dospěl k závěru, že v tomto případě uvedenou zásadu prolomit nelze. A to s ohledem na předmět, o který se vedl spor. „Jde o věc, která má osobní povahu. Je to autorské dílo a myslím, že ochrana vlastnictví (autora, který má k vytvořené věci bližší osobní pouto) před dobrou vírou domnělých nabyvatelů musí být silnější,“ vysvětlil soudce.



„Dobrá víra sama o sobě nestačí. Nota bene, v tomhle případě, který se týká této věci. Uzavřel jsem, že žalobci – jako právní nástupci zesnulého autora a vlastníka Káji Saudka – jsou vlastníky tohoto komiksu a mají právo na jeho vydání,“ uzavřel soud.

Saudkovi žalovali i aukční síň 1. Art Consulting Brno. Podle soudu to bylo nadbytečné, žalobu na firmu zamítl.

Slavný komiks zabavila policie v aukční síni v únoru 2014:



Při odchodu z jednací síně reagoval podnikatel Tomáš Šmídek na dotaz, jestli se odvolá, jedním slovem: stoprocentně. Pravomocným rozsudkem by přišel o 2,5 milionu korun, za které dílo koupil.



„Myslela jsem, že to je prohrané. Pak, když jsem slyšela ty argumenty, tak moje srdce skákalo. I když se odvolají, tak vím, že první kolo je dobré. Mám radost, Kája mi tamhle seshora držel palce,“ řekla iDNES.tv Hana Saudková.

Jde o druhý spor ohledně komiksu Muriel a andělé, ve kterém Saudkovi v krátké době uspěli. Loni nepravomocně vysoudili na aukční síni milion korun za to, že firma vydala katalog, v němž celé dílo bez jejich souhlasu otiskla.