Ve 101 letech zemřel český příslušník RAF Mráz, žil v ústraní v Americe

„Jen před pár dny jsem jej navštívil ve státu Connecticut, kde tehdy bydlel. Pracoval jsem na zpracování jeho příběhu a měl v plánu jej zveřejnit v nejbližších týdnech. Bohužel tak musím učinit dříve, protože Jiří Mráz v úterý 20. února zemřel,“ informoval o smutné zprávě na sociální síti historik Jiří Klůc, který má na kontě pět knih a významnými historickými osobnostmi Československa se zabývá.

Jiří Mráz se narodil roku 1922 a pocházel z východočeské Chocně. Jeho otec Jaroslav ve třicátých letech zakládal leteckou továrnu Beneš-Mráz, která vyráběla sportovní letadla.

Připojit se k Britskému královskému letectvu bylo, zřejmě i díky otci, Mrázovým velkým snem. Kvůli nacistické okupaci Čech, Moravy a Slezska v březnu 1939 ale nestihl odmaturovat. Z okupovaného protektorátu se mu s pomocí otce podařilo utéct vlakem do Anglie, kde si dokončil vzdělání a nastoupil na univerzitu. Pracoval v továrně na letadla, ale chtěl bojovat.

„Do československé zahraniční armády byl odveden počátkem srpna 1943 a ihned vzápětí byl přijat do RAF. Touha stát se pilotem kvůli problémům se zrakem se mu nesplnila, mohl alespoň sloužit u pozemního personálu. Krátce sloužil u 310. stíhací perutě, ale u československých perutí neměl dle svých slov velkou šanci na kariérní postup, a tak byl přemístěn k No. 130 (Reconnaissance) Wing RAF.“

Mráz sloužil i u jednotky vybavené slavnými letouny s názvem Spitfire nebo americkými P-51 Mustangy. Namísto zbraně však podle Klůce posádky využívaly fotografické přístroje pro průzkum. Nasazen byl během války také ve Francii nebo Holandsku, než ho v březnu 1945 převeleli zpět do Anglie, kde nastoupil do důstojnické školy a meteorologického kurzu RAF.

Po válce se vrátil do Československa a shledal se s rodinou. Ta však konfiskací po únoru 1948 přišla o majetek.

„Jiří Mráz se mezitím oženil, krátce bydlel v Hrádku nad Nisou, než si našel práci v Bratislavě - jenže i tam je z bytu úředně vystěhovali. Další roky pak bydlel v Chomutově a Ostrově nad Ohří v západních Čechách - zde působil v tamní škodovce vyrábějící trolejbusy. Univerzitně vzdělaný důstojník RAF si jistě představoval po válce jiný život,“ uvádí Klůc v příspěvku.

V roce 1967 Mráz s rodinou na vízum vycestoval do Švýcarska, odkud emigroval do Spojených států. Jako inženýr působil v New Yorku, bydlel i v New Hampshire a naposledy v Connecticutu. Začal používat jméno George, ale češtinu dál používal aktivně. Rád fotil a až do stáří používal nejnovější technologie.

„Jsem moc vděčný, že jsem měl tu čest mu osobně poděkovat, že bojoval i za mou svobodu,“ doplnil Klůc.

