Zemřel generál Boček. Poslední žijící československý stíhač RAF

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v šestnácti letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Po válce se ovšem jako příslušník nekomunistického odboje stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Po pádu komunistického režimu působil mimo jiné v Československé obci legionářské, kde byl místopředsedou republikového výboru, či jako předseda Svazu letců RAF v Brně. V březnu 1996 se osobně setkal s britskou královnou Alžbětou II. při její návštěvě Brna za doprovodu prezidenta Václava Havla.

Po obnovení demokracie po roce 1989 byl Boček morálně a politicky rehabilitován a několikrát povýšen. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy. Do generálské hodnosti ho povýšil prezident Miloš Zeman, který jej v květnu 2014 jmenoval brigádním generálem a v květnu 2017 generálmajorem. V květnu 2019 ho Zeman povýšil do hodnosti armádního generála ve výslužbě.

Sté narozeniny oslavil Boček v únoru, v dopise mu gratuloval i britský král Karel III. Panovník poslal Bočkovi nejvřelejší gratulace a také uvedl, že „nezdolná statečnost, odhodlání a oddanost povinnosti Bočka a jeho spolubojovníků nebudou ve Velké Británii nikdy zapomenuty“.

Rovněž v únoru přijímal Boček gratulanty ke 100. narozeninám. Primátorce Brna Markétě Vaňkové (ODS) tehdy například řekl, že je spokojený, že z dlouhého života nejraději vzpomíná právě na Británii za druhé světové války. „Tam bylo dobře. Ty spitfiry, to byly perfektní mašiny. Nebylo to náročný, bylo to moc dobrý,“ uvedl Boček.

O jeho životě vznikl v roce 2012 dokumentární film Nezlomný. V Brně-Bystrci, kde Boček žil, po něm v roce 2016 pojmenovali tramvaj. Mimo jiné je také čestným občanem rodného města. Po brněnském rodákovi je pojmenováno také Muzeum RAF v jihomoravských Ivančicích

V létě 2016 se stal jedním z nejstarších pilotů stíhacího letounu Spitfire. I ve vysokém věku se často účastnil různých akcí a besed. „Jsem zde vlastně poslední pilot, po mně už nikdo není,“ vysvětloval.

Za knipl stíhačky, se kterou se v Británii účastnil bojů proti nacistickému Německu, usedl na londýnském letišti Biggin Hill. Tehdy třiadevadesátiletý Boček řízení převzal během letu a ve vzduchu strávil necelých 30 minut.

Čest a sláva navždy

K úmrtí elitního pilota se vyjádřil jako první premiér Petr Fiala, který na svém twitterovém účtu uvedl, že Boček „bojoval za to, aby země byla demokratická a svobodná.“

Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a hrdina Emil Boček.



Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji.

Soustrast vyjádřil také prezident Petr Pavel, který uvedl, že ho zpráva o úmrtí generála Emila Bočka zasáhla. „Jeho trvalý optimismus a úsměv vedl k dojmu, že tomu tak bude vždycky. Prožil obdivuhodný život a stal se legendou a příkladem pro mnohé. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým a přátelům,“ napsal Pavel na Twitteru.

Soustrast vyjádřila na Twitteru také senátorka Miroslava Němcová. „Zemřel pan generál Emil Boček. Čest a sláva navždy. Poděkování za to, že v sobě i v nás posiloval odvahu, víru ve svobodu a jistotu, že zlu se čelit musí, aby bylo poraženo. Velký, velký frajer,“ napsala Němcová.

„Hrdina. Legenda. Vzor. Slova, která ve spojení s generálem Bočkem nejsou prázdná ani přehnaně patetická. Díky za všechno, pane generále,“ uvedl na Twitteru ministr vnitra Vít Rakušan.

Veterán Boček byl podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky hrdinou a inspirací. Řehka jej popsal jako vřelého a vitálního člověka. Zpráva o Bočkově smrti jej hluboce zasáhla.

K Řehkovi se přidal také britský velvyslanec v České republice Matthew Field se slovy, že s velkým zármutkem přijal zprávu o úmrtí generála Emila Bočka. „Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací. Jsem rád, že jsem mu mohl minulý týden v Brně předat osobní dopis od krále Karla III,“ napsal na svém twitterovém účtu.

„Dostala se ke mně smutná zpráva o úmrtí Emila Bočka, válečného veterána a nositele Řadu Bílého lva. Byl legendou pocházející z řad československého letectva, ale i britského RAF. Upřímnou soustrast rodině, spolupracovníkům a přátelům. Jeho služba vlasti nebude nikdy zapomenuta,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Soustrast vyjádřila také ministryně obrany Jana Černochová. „Generál Emil Boček se dožil požehnaného věku a byl a bude příkladem hrdinství pro nás i další generace. Jeho odchod znamená, že máme mnohem větší zodpovědnost, abychom nikdy nezapomněli, za co hrdinové jako on bojovali,“ napsala na Twitteru.

O smrti elitního pilota informoval na Twitteru i Facebooku také Odbor pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR se slovy „NIKDY NEZAPOMENEME!“