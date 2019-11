Zemřel poslední premiér federální vlády Jan Stráský, bylo mu 78 let

Ve věku 78 let zemřel poslední předseda federální vlády Jan Stráský. Byl také ministrem dopravy a zdravotnictví či ředitelem Národního parku Šumava. Během své politické kariéry zasedl v České národní radě a Poslanecké sněmovně. Do roku 1998 byl členem ODS, poté přešel do Unie Svobody.