Seriály iDNES.cz: Klamatéři, sexualizované násilí či Afghánistán

Klamatéři

Dřív se zažil pojem Šmejdi. Nabízeli důchodcům hrnce a deky na předváděcích akcích. Dnes je připomínají obchodníci s lidskou zranitelností. Ti ale líčí na sebevědomé mladší ženy. Redaktorka Julie Mahlerová a iDNES Premium mapuje dlouhodobě jejich metody. Seriál přináší nejen rozhovory s experty a expertkami, ale také silné příběhy lidí, kterým klamatéři zničili rodiny.

V polovině srpna uplynul rok od pádu Kábulu. Moci se chopil Tálibán a Afghánistán se brzy po odchodu západních spojenců ocitl mimo pozornost světa. Někteří však nezapomněli. Afghánistánem během dvaceti let prošly stovky Čechů, kterým tato mise změnila život. Portál iDNES.cz přináší jejich svědectví v sedmidílném seriálu Náš Afghánistán od Adama Hájka.

Seriál iDNES.cz o hrdinkách, které zažily sexualizované nebo domácí násilí či zneužívání a dokázaly se po zničující zkušenosti začít uzdravovat. Své příběhy sdílejí nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli ostatním, se silným poselstvím pro ostatní: Nejste v tom samy. Seriál připravuje redaktorka iDNES.cz Tereza Vlčková.

Seriál přináší rozhovory s odbornicemi a odborníky, kteří jsou špičkami ve svém oboru a nejrespektovanějšími kapacity ve zdravotnictví.

Redaktorky iDNES.cz a MF DNES zpovídaly protějšky prezidentských kandidátů. V rozhovorech se tak dozvíte například to, jak se připravují na nadcházející lednové volby, jací jsou jejich partneři v soukromí nebo jakou roli by chtěli zastávat, pokud by byli zvoleni.

Právník Robert Neruda, manžel prezidentské kandidátky Danuše Nerudové (16. listopadu 2022)

Existují v Česku dvě stejná města? Víte, kde se nachází nejužší česká ulička a jak souvisejí sochy u pražského metra s názvy stanic? Seriál Český výletník Jakuba Pokorného vám ukáže, že poznávání krajiny může být vzrušující hrou.

Česká příroda ztrácí pestrost a může za to člověk. Přesněji nešetrné hospodaření, znečištění a zvyšující se teplota. Seriál redaktora iDNES.cz Vojtěcha Svěráka popisuje příčiny ztráty biodiverzity, dopady, ale i možná řešení.

Kde funguje nejstarší hospoda v Česku? Kde se v Praze roku 1843 jako první čepovalo plzeňské pivo, a to necelý rok po založení pivovaru? Redaktoři MF DNES mapovali nejzajímavější podniky a hospody v zemi.

MF DNES mapovala skutečné kauzy třetí série oblíbené kriminálky Případy 1. oddělení. Kdy se konkrétní případy staly? Jaké byly motivy vrahů?

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic a Ležáků, poslední boj parašutistů v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje – to jsou známé tragické události roku 1942. Před 80 lety se však v Němci okupovaných českých zemích odehrály další, neméně jímavé příběhy odporu. Příběhy „obyčejných“ lidí, kteří se postavili zlu.

Názory zástupců politických stran jsou veřejnosti známé. Co ale názory těch, kteří je jednou nahradí? Redakce iDNES.cz strávila den s mládežnickými organizacemi klíčových politických stran. V seriálu Mladí politici zítřka popisuje, jaký mají na své mateřské strany vliv, co si myslí, v čem se odlišují a kdo tak může tvořit politiku budoucnosti. Seriál redaktorek iDNES.cz Lady Zajac a Karolíny Novotné.