Zatím jste jen pověřenou hlavní hygieničkou, přihlásíte se do výběrového řízení?

Hlavního hygienika jmenuje vláda. Souhlasím, že kontinuita by na této pozici měla být zachována, ale více bych to nerada komentovala.

Sama jsem se byla podívat v mateřské škole na odběry a i děti si ten nosánek pěkně „vyšťouraly“. Pavla Svrčinová hygienička