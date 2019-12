Šlachtův poslední úlovek. Narkobaron z gymnázia měl „e-shop“ s drogami

Bylo jich pět. Jeden byl studentem gymnázia. Nejstaršímu je 23 let, zbylí čtyři jsou mladší. Dohromady parta kluků z malého městečka v okrese Brno-venkov. Počínali si jako protřelý balkánský drogový gang. Už jim chyběly jen samopaly. Na výjimečnou operaci ETA, na jejímž konci byla zatčena pětice zmíněných mladíků, upozornil MF DNES sám Šlachta. I pro něj to byla výjimečná kauza.

„Byli zvyklí fungovat v prostředí internetu. Dokázali dostat kila drog z Holandska do Ameriky, tohle dřív dělaly jen balkánské mafie,“ vyprávěl Šlachta.

I v těch pěti si hoši vytvořili hierarchii šéfa a kurýrů a v poštovních zásilkách posílali drogy do USA. Jeden předtím dělal na brigádě, ale pak zjistil, že to nemá smysl, když si svou mzdu vydělá během okamžiku. Další bydlel v rodinné vile za 30 milionů korun. Jeden to bral jako způsob, jak se „osamostatnit“. Všichni ale drogy i brali.

Letos 18. září je zatkla zásahová jednotka celní správy při operaci nazvané ETA. Na videu je vidět, jak hubeného kluka v trenýrkách vytahuje z postele zakuklený člen zásahovky v neprůstřelné vestě. Působí to až bizarně.



Velmi neobvyklý případ se ETA jmenuje proto, že hoši poslali první zásilku drog, o které se celníci dozvěděli, ve dvou domácích elektrických chlebových pekárnách značky ETA.

Proč pekárny? Potřebovali, aby váhově zásilka odpovídala tomu, co v ní oficiálně je deklarováno. Takže tam akorát místo těsta byla extáze.

Nejde jen o zatčeného v trenýrkách, ale Šlachta tento příběh uváděl jako příklad toho, jak se kriminalita přesouvá do kyberprostoru. Do darknetu také nyní poprvé pronikli čeští celníci.

Školácká chyba

Všechno začalo v dubnu letošního roku, kdy se podařilo zachytit celníkům na poště v Praze zásilku 4,2 kilogramu drogy MDMA v krystalech (vyrábí se z ní extáze). Zachycená zásilka by měla na trhu hodnotu asi půl milionu korun.

Tady je potřeba udělat odbočku. Zdaleka ne všechny drogy, které někdo vloží do obálky a pošle do ciziny poštou, vyčenichá cvičený pes, ale tady měli celníci prostě štěstí. Měli ho ještě víc. Mladík, který šel zásilku poslat, udělal chybu a nechal se nahrát na bezpečnostní kameru. Protože dneska jsou kamery na každém rohu, celníci ho dostopovali až k autu, které měl na sebe registrované organizátor celé party, takže hned měli celníci podezřelého i se jménem.

Pekárny nicméně pustili dál a zásilku sledovali, aby pak americký protidrogový úřad DEA mohl zatknout příjemce za oceánem.

Postupně odhalili fungování celé skupiny, která už takto „podnikala“ dva roky. Kurýr dojel do Nizozemska pro drogu, kterou dovezl do Česka.

Jako logistické sklady sloužily dvě garáže v Brně. Tam obvinění vložili drogy do balíku a poslali do USA, do Austrálie či jinam. Nabízeli je na takzvaném darknetu, tedy jakési nelegální odnoži internetu, kde měli v podstatě e-shop s celkem slušným sortimentem. Nabízeli i LSD, kokain, pervitin.

I tam mají prodejci, takzvaní vendoři, své hodnocení od odběratelů, podle kterých se pozná, kdo je spolehlivý. Platí se tam ve virtuální měně. Ne vždy droga „jela“ s pekárnou, jindy to bylo třeba s varnou konvicí nebo krabicí puzzle.

„Uříznu ti hlavu“

Vůdčí postavě celé skupiny dal šéf brněnského celního odboru pátrání Radek Bohůn přezdívku „satanista“. Prostě mu tak připadal na fotce. „My ani nevěděli, jak na ně reagovat. U těch organizovaných skupin víme, jak s nimi jednat, ale tihle byli úplně jiní,“ vypráví Bohůn. Vyšetřovatelé od celníků, zvyklí na drsné chování balkánských gangů, nakonec s partičkou mohli jednat jako třeba s Albánci. Protože hoši byli podobně drsní.

Šéf kurýrovi (kterému se v hantýrce přezdívá „osel“) dokonce jednou hrozil, „že mu uřízne hlavu“, když zásilka nedojde v pořádku. V něčem však „narkobaroni z Brna-venkov“ pořád zůstali těmi kluky.

Pro ilustraci může sloužit příběh, jak si chtěl hlavní organizátor za vydělané peníze koupit mercedes v úpravě Brabus za 3,5 milionu korun. Šel se proto zeptat do autosalonu, jestli by tam mohl dovézt peníze v hotovosti, ale tam mu samozřejmě řekli, že to nejde. Tak si koupil ojetou octavii.

Na konci své kariéry už se začali mladíci trochu bát a místo na české pošty, jezdili svoje zásilky posílat raději do sousedního Rakouska. Ani to jim nepomohlo. V září se celníci rozhodli pětici zatknout a čtyři z ní skončili ve vazbě.

Při domovních prohlídkách se našlo 9 800 tablet extáze, 1,3 kilogramu kokainu, sedm kilogramů MDMA, 200 gramů pervitinu a další drogy a půl milionu korun. Po zatčení byli mladí muži ještě poměrně sebejistí a cyničtí.

„My jsme se jich dotazovali, jestli třeba neměli strach, když ty látky prodávali, že po nich někdo umře. Základní odpověď všech zadržených byla, že to je problém těch uživatelů,“ říká jeden z celníků.

Spis celníci předali Národní protidrogové centrále. Vyšetřování případu, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, by mělo skončit někdy na jaře příštího roku. Pětici hrozí 10 až 18 let vězení, ale vzhledem k věku dostanou asi méně.

Zisk ve virtuální měně

Jeden paradox: tím, že obvinění si část výnosu z prodeje drog uchovávali v elektronických peněženkách a inkasovali ve virtuální měně, celníci jim nemohli všechno zabavit – byť jim vzali tu ojetou octavii a vůz Audi.

Je možné, že si budou moci část ulitých peněz po propuštění dál užívat. Zbývá už jen snad jediná otázka: Jak je to celé napadlo, začít si vydělávat obchodem s drogami? „Ta první nabídka přišla ze zahraničí. Měli kontakt v Holandsku a ten jim navrhl – pracujte pro mě,“ říká celník Radek Bohůn.