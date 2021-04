Češi si na další rozvolnění počkají minimálně do konce dubna, říká Maďar

„Rozvolnění od 19. dubna čekat nemůžeme, musíme počkat dva týdny. Mohlo to být rychlejší, kdyby byl lockdown komplexnější. Pozitivní je, že se zatím neprojevuje negativní efekt Velikonoc. Podle modelu by do toho snad ani nijak významně zasáhnout neměly,“ popsal v pořadu epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle něj se v pondělí 12. dubna nepostupovalo, jak odborníci chtěli. „Původní plán byl pustit jen školy. Uvidíme, jaký dopad budou mít zoologické zahrady, sport a podobně. Potřebujeme dva týdny na vyhodnocení. I proto byla praktická výuka ve školách odložena na 26. dubna,“ vysvětlil Maďar s tím, že je těžké předvídat, co způsobí širší než původně plánované rozvolnění.

Zdůraznil, že i když epidemie v Česku ustupuje poměrně prudce, stále to jsou vysoké hodnoty. „Jsme asi na čtyřnásobně vyšší hranici, než jsme chtěli být, aby se rozvolňovalo bezpečně,“ podotkl.



„Potřebujeme zhruba 10 tisíc případů za týden, aby rozvolnění mohlo být bezpečné. Je otázka, kdy se k tomu dostaneme. Hranice je 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel týdně. Pokud se tam nedostaneme, nemůžeme mluvit o dalším rozvolňování,“ zdůraznil Maďar, který je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Co se rozvolní nejdříve?

Do té doby se budou rozvolňovat jen školy. „Proběhne to ve fázích plus minus podle materiálu ministerstva školství,“ řekl Maďar s tím, že mezi prvními se také otevřou i služby týkající se péče o tělo.

Podle Babiše není jasné, kdy se vrátí další žáci Další harmonogram otevírání škol podle premiéra Andreje Babiše zatím není jasný. Jako nelogické vnímá především uzavření mateřských škol. Řekl to novinářům během své páteční návštěvy Moravskoslezského kraje.

„I když jde o epidemiologicky závažné činnosti, lidé se potřebují k určitým službám dostat ze zdravotních důvodů. S tím se samozřejmě svezou i jiné služby týkající se péče o tělo, ale tak už to chodí, nic není ideální,“ podotkl s tím, že nikdo přesně neví, zda se to stihne do 26. dubna.



„Kdyby pondělní rozvolňování zůstalo u škol plus pár obchodů s potřebami souvisejícími se školní docházkou, jako jsou papírnictví, oblečení, obuv, velmi pravděpodobně by to šlo. Ale nikdo neumí říct, zda to umožní vliv většího rozšíření první vlny rozvolňování. Dalo se do pohybu poměrně dost lidí, a tak musíme počkat,“ upřesnil.

Kdy představí nový plán rozvolňování?

Maďar také řekl, co odborníci chystají místo původního systému PES. „Připravuje se systém rozvolňování po vlnách podobně, jako tomu bylo loni na jaře. Půjdou necelých 14 dní po sobě,“ řekl člen skupiny MeSES s tím, že rozhodovat se má podle počtu nově nakažených či reprodukčního čísla.

„A počítá se i s pomocnými ukazateli typu pozitivita testů a obsazenost JIP, ale ty budou mít spíš regionální význam,“ popsal epidemiolog.

Navrhovaný systém momentálně prochází širokým resortním připomínkováním a ve čtvrtek o něm bude také jednat skupina MeSES.

„Samozřejmě nakonec půjde o rozhodnutí ministra zdravotnictví, ale tento postup se zvolil, aby pak nevznikaly hlasy, které by to zpochybňovaly,“ vysvětlil Maďar s tím, že nelze říct, kdy systém bude konkrétně hotový. „Snažíme se, aby to bylo co nejdříve,“ podotkl.

Rotační výuka byla z nouze ctnost

V pořadu Interview mluvil i o školách. Školství je podle něj prioritou a rotační výuka byla nouzovým řešením. „Prezenční výuka každý týden by byla epidemiologicky větším rizikem, proto se zaváděla rotační výuka, i když to není moc praktické. V kombinaci s testováním snižuje riziko přenosu nákazy ve školách o 80 až 90 procent, takže to byla z nouze ctnost, ne preferované řešení,“ vysvětlil epidemiolog.

Podle něj by bylo lepší využívat ve školách PCR testy. „Nejsme šťastní, že se nakoupily desítky milionů antigenních testů různé kvality, bohužel, stalo se. Skupina MeSES na to dlouhodobě upozorňovala. Teď je už široká shoda včetně ministra zdravotnictví na PCR testech,“ řekl Maďar s tím, že by se v současné době měly používat jen kvalitnější antigenní testy a co nejdříve pak PCR testy.