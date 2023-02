Válečný hrdina i nepřítel komunistů, poslední pilot RAF slaví 100. narozeniny

Brněnský rodák uprchl z protektorátu přes Bejrút do Francie, kde se poprvé zapojil do bojů. Později se přesunul do Británie, kde po absolvování kurzu sloužil jako letecký mechanik u 312. stíhací perutě. V roce 1943 byl poslán na výcvik do Kanady a od října 1944 sloužil jako stíhač u československé 310. stíhací perutě.

Na svém kontě má 26 operačních letů. Do vlasti se vrátil v srpnu 1945, když přistál s ostatními piloty čs. stíhacích perutí na ruzyňském letišti v Praze. Byl přidělen k leteckému pluku v pražských Kbelích a povýšen na rotmistra letectva v záloze.

Po válce se ale jako příslušník nekomunistického odboje stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Zařídil si opravnu motocyklů. Po komunistickém puči pracoval v podniku Mototechna, později se až do odchodu do důchodu v roce 1988 živil jako soustružník.

Řád od Klause, vyznamenání od Zemana

I poté byl veřejně činný, po pádu komunistického režimu působil mimo jiné v Československé obci legionářské, kde je nyní místopředsedou republikového výboru, či jako předseda Svazu letců RAF v Brně. V březnu 1996 se osobně setkal ke krátkému rozhovoru s britskou královnou Alžbětou II. při její návštěvě Brna za doprovodu prezidenta Václava Havla.

Po obnovení demokracie po roce 1989 byl morálně a politicky rehabilitován a několikrát povýšen. Do generálské hodnosti ho povýšil prezident Miloš Zeman, který jej v květnu 2014 jmenoval brigádním generálem a v květnu 2017 generálmajorem. V květnu 2019 ho Zeman povýšil do hodnosti armádního generála ve výslužbě.

Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva vojenské skupiny III. třídy. Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost mu udělil i prezident Miloš Zeman v roce 2017.

O jeho životě vznikl v roce 2012 dokumentární film Nezlomný. V Brně-Bystrci, kde Boček žije, po něm v roce 2016 pojmenovali tramvaj. Mimo jiné je také čestným občanem rodného města.