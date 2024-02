Pozůstalá po obětech v Klánovicích promluvila: Ztráta a bolest jsou nepopsatelné

Vzkaz žena poslala prostřednictvím dárcovské platformy. V úvodu stojí citát herce Jana Wericha, který označila za jeden z nejoblíbenějších svého muže: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

V poděkování také zdůraznila, že dva životy vyhasly. „Ztráta a bolest jsou nepopsatelné. Rozhodla jsem se, že i přes to všechno ale svůj život vyhasnout nenechám a pokusím se ho žít pro sebe a svého syna naplno a nejšťastněji, jak dokážu. Tak jak by si to přál můj muž. Rozhodla jsem se nebýt vůl a zůstat člověkem,“ doplnila.

„Opět jsem našla sílu věřit“

Žena také sdělila, že bez přátel, známých i neznámých, by to nešlo. „Díky vám můžeme se synem žít dál naše životy tak, jak je máme rádi, jak chceme, bez zásadních existenčních změn a obav,“ pokračovala a současně dodala:

„A co možná víc. Díky vaší solidaritě jsem v sobě našla sílu opět věřit, že mezi námi převažují lidé dobří a laskaví.“

Dojemné vzkazy u sbírky zanechali i dárci. „Milá maminko, z celého srdce bych vám přála, abyste se znovu se svým synem dokázala radovat ze života. Stále na vás oba myslím a přeji vám jen to dobré,“ napsala jedna z dárkyň.

„Maminko, mám stejně staré děti jako vy, vůbec si neumím představit, jaký zármutek zažíváte. Je mi to strašně líto, myslím na vás každý den, posílám sílu a lásku,“ přidala další.

Sbírku na dárcovské platformě Znesnáze21 pro klánovické oběti vraha organizovala Lucie Matternová. „Jako komunita a přátelé rodiny z Klánovic chceme vyjádřit solidaritu s rodinou, která přišla o otce a malou dcerku,“ napsala v popisku sbírky, která běžela do 23. ledna 2024.

Shoda v balistice

V Klánovickém lese zabil střelec dvaatřicetiletého muže a jeho dvouměsíční dceru, poté na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze spáchal největší masakr v historii samostatné České republiky.

Policie totiž na sociální síti X informovala, že balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita při dvojnásobné vraždě muže a nemluvněte, se zbraní, která byla nalezena v domě masového vraha z univerzity.