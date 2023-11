Stát disidentům dorovná důchod na průměrnou penzi. Dalším ji upraví novela

„Myslím si, že tady to může být v desítkách lidí, kteří jsou uznaní účastníci třetí odboje, ale nemají přiznaný průměrný důchod, protože si sami o to aktivně nepožádali. Tohle bychom udělali my automaticky,“ řekl k důchodům disidentů Jurečka.

Uvedl dále, že si Česká správa sociálního zabezpečení nechala vyhotovit seznam účastníků třetího odboje a snaží se zjistit, zda jsou mezi nimi lidi, kteří si nepožádali o průměrný důchod, na který mají nárok.

„U účastníků třetího odboje je to tak, že pokud mají splněnou dobu pojištění a pokud mají nižší důchod, než je průměrný, tak automaticky ze zákona jim náleží možnost přiznat jim průměrný důchod,“ vysvětlil Jurečka.

Debata probíhá také s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ten nyní zjišťuje, zda nejsou skupiny lidí, které režim perzekuoval i jiných důvodu a kteří nezískávají statut účastníka třetího odboje. Stát se bude podle Jurečky snažit vyřešit i tyto případy.

„Chápu, že je nedůstojné, aby tito lidé žádali stát poté, čím si prošli, ještě o zmírnění zákona. Chápu, že to je věc, která není morální,“ dodal.

Situaci s důchody disidentů chce Jurečka dořešit během následujících čtrnácti dnů.

Disident Gruntorád žádá Jurečkovu rezignaci

Kvůli neřešení problému nízkých disidentských penzí drží od pátku 17. listopadu před sídlem vlády hladovku signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Žádá Jurečkovu rezignaci.

Jiří Gruntorád podle svých slov zahájil hladovku na podporu vlády „Rozhodnout se pro hladovku byl dlouhý proces, který začal s nástupem této vlády. Ta je podle mě nejlepší a každá další už bude horší. A když se vláda přihlásila k odkazu Charty, tak jsem rozeslal všem dostupným chartistům radostný dopis, že vláda se hlásí k odkazu Charty. Ale nic se nedělo, hlavně ve vztahu k bývalým chartistům“ říká Gruntorád.

Disidenta přivedl k radikálnímu řešení případ Charlieho Soukupa „Je to velice jemný, nepraktický člověk, který nemá ostré lokty. Byl dvakrát vězněn v komunistickém režimu, pak ho donutili k vystěhování do Austrálie. V roce 2009 se vrátil a měl úplně legrační důchod, z kterého se nedalo žít, a ten mu valorizovali na dnešních asi 6 200 korun,“ vysvětlil.

„To je subjektivní hodnocení Jiřího Gruntorád, který má právo na svůj názor,“ na Gruntorádovu kritiku pro iDNES.cz Jurečka.

„Já jsem včera udělal několik kroků, to znamená, že včera bylo rozhodnuto o přiznání důchodů pro Charlieho Soukupa ve výši průměrného důchodu do doby, než se vyřeší australský důchod. Řešíme to odteď do budoucna, ale řešíme to i zpětně,“ zakončil.