Protidrogová koordinátorka Vedralová končí, do funkce se vrátí Vobořil

Do funkce národní protidrogové koordinátorky a šéfky vládního protidrogového odboru byla Jarmila Vedralová jmenována v srpnu roku 2018, když nahradila právě Jindřicha Vobořila. Skončit by měla k pondělku. Hned příští týden vláda jmenuje do koordinátorské funkce Vobořila. Na místo ředitele či ředitelky odboru se vypíše výběrové řízení.

„Paní Vedralová odchází z pozice koordinátorky protidrogové politiky a z pozice ředitelky odboru po vzájemné dohodě k pondělku. Důvodem je změna přístupu k protidrogové politice. Na její místo bude jmenován pan Vobořil,“ řekl mluvčí vlády Václav Smolka.

Vobořil se vrací do funkce, v níž působil už v letech 2010 až 2018. Kvůli častým sporům s tehdejším premiérem Andrejem Babišem na vlastní žádost odstoupil. Vrátil se k vedení neziskové organizace Společnost Podané ruce, která se zaměřuje na prevenci, léčbu i řešení dopadů užívání drog, kde působil již před svým působením v pozici národního protidrogového koordinátora.

Vobořil ČTK řekl, že má jasnou představu o svých krocích ve funkci a o podobě protidrogové politiky. Už dřív prosazoval vyvážený přístup, který by nekladl důraz jen na represi, ale zahrnoval také prevenci a léčbu.

Nekompetentní, kritizovali experti Vedralovou

Svou nástupkyni Vobořil kritizoval už po jejím zvolení, které oznažil za špatnou volbu. „Znám se s ní léta. Dle mého je to člověk, který není organizačně schopný. Dlouhé roky má na ministerstvu na starosti závislosti na alkoholu a tabáku a podle toho to nyní vypadá. Česko v nejnovějším srovnání na chvostu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. red.),“ řekl tehdy pro MF DNES Vobořil.

Například ve spotřebě alkoholu na osobu Češi skončili druzí. Fatálně dopadlo i srovnání mezi nezletilými (více čtěte zde). Podle Vobořila za to mohla i nečinnost ministerstva zdravotnictví.

Vedralovou opakově kritizovali i zástupci protidrogových organizací, bývalí protidrogoví koordinátoři a další experti a vyzývali ji k odstoupení z funkce. Asociace nestátních organizací už dřív uvedla, že Vedralová není kompetentní a schopná českou protidrogovou politiku řídit. Naposledy sklízela kritiku minulý rok po předložení návrhu státního rozpočtu, že na boj se závislostmi nezajistila dost peněz.

Protidrogovou strategii s opatřeními do roku 2027 předložila Vedralová ke schválení v minulém volebním období. Pracovní verzi materiálu dokončil ještě Vobořil. Navrhoval mimo jiné výraznější zdražení alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu. Z výsledné verze dokumentu, který schválila vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše, razantnější kroky vypadly.

Vobořil je členem ODS a v loňským volbách kandidoval do Sněmovny ze zadních míst kandidátky. Podle životopisu na stranickém webu se problematice závislostí věnuje od konce 80. let. Vobořil vystudoval univerzitu v Olomouci a absolvoval postgraduální studia na univerzitě v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie i další vzdělání v oboru. Věnoval se tématu závislostí. Je vyškolený psychoterapeut.