Státní zkoušky i jasná pravidla. Zákon zpřísní podmínky pro chov šelem

Letos v březnu ve vesnici Zděchov na Vsetínsku napadl a usmrtil třiatřicetiletého Michala Práška v kotci jeho vlastní lev. Devítiletého lvího samce Fufiho spolu s lvicí Ljůvou choval nelegálně.



Nyní chovatelé lvů, tygrů či například pum potřebují povolení od veterinární správy. Vydává se na tři roky s možností prodloužení na písemné zažádání. Nově je legálně půjde chovat jen s licencí, pokud chovatel projde oficiálním státním školením. Na něm získá potřebné znalosti, jak se o šelmu starat, aby neohrožoval sebe ani zvíře. Podle informací MF DNES jej zajistí Státní veterinární správa.



Obsah kurzu, rozsah potřebných znalostí pro získání osvědčení a požadavky na zkušebního komisaře ještě jasné nejsou. Ministerstvo je stanoví prováděcím předpisem. Ví se však, že výjimku dostanou zaměstnanci zoologických zahrad a lidé se vzděláním v oboru chovatelství.

„Už nebude možné chovat zvířata bez zkušeností. To by mohlo lidi odradit od toho, aby vůbec měli zájem si je pořizovat,“ míní ředitel cirkusu Jiří Berousek mladší, jenž byl v expertní skupině, která změnu zákona připravovala. Připustil však, že zrovna lidem z cirkusů takové školení moc nových informací nepřinese.

Kromě toho se také zpřísní podmínky pro chov. Doteď žádný předpis pevně nestanovoval, jak velký prostor šelmy potřebují. Ústřední komise na ochranu zvířat pouze doporučuje, že třeba pro chov lva je vhodných alespoň 40 metrů čtverečních. Veterinární správa se při vydávání povolení řídí tímto doporučením. Nově bude minimální velikost prostoru nařízena přímo v zákoně. Pro zmíněného lva bude chovatel potřebovat alespoň 30 metrů čtverečních uvnitř a venkovní výběh o rozloze alespoň 300 metrů čtverečních.

Úplný zákaz

Ředitele zoo i ochránce zvířat zpřísnění podmínek těší, zároveň by někteří byli mnohem přísnější. „Úplně bych soukromý chov zakázal. Je to odjištěný granát. Chov dává smysl v zoo, která může zajistit odpovídající podmínky, a ne doma na dvorku,“ říká ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem Přemysl Rabas. Chovatelům, kteří už povolení na cizokrajné zvíře mají, by je nechal, ale zakázal by jim pořizování nových.

„Snaha o zlepšení je. Na druhou stranu bude hodně záležet na tom, jaké znalosti na kurzu bude stát od chovatelů vyžadovat. Obávám se, aby to nebyla jen formalita, jak to u získávání osvědčení někdy bývá,“ doplňuje Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat.



Zvířata v cirkusech zůstanou

Změnu zákona pocítí i majitelé cirkusů. Dlouho se diskutovalo, jestli drezuru zvířat nezakázat úplně. Nakonec se fandové cirkusů nemusí bát, že by krotitelé lvů vystupovali bez lvů. Ministerstvo pouze rozhodlo, že k veřejnému vystoupení rovněž bude potřeba licence od Státní veterinární správy. Ta ji udělí na dobu pěti let.

„Za jednu z nejdůležitějších věcí pak považuji možnost šelmy rozmnožovat pouze za účelem vystoupení, ne pro obchodování,“ vyzdvihuje Berousek.

Podle Hermanové se ale toho pro cirkusy moc nezmění. „Nemám pocit, že by se po cirkusech chtělo cokoliv nového. Prostě vyplní dokumenty a zažádá si o licenci. Kdo pak pohlídá, že zvířata rozmnožují jen pro drezuru a neprodávají je?“ kritizuje bojovnice za úplný zákaz zvířat v cirkusech. Svůj postoj zdůvodňuje například tím, že zvířatům kočovný způsob života a časté transporty škodí.