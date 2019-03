Ve Zděchově na Vsetínsku lev zabil chovatele, policie šelmy zastřelila

Mrtvého třiatřicetiletého chovatele našel v úterý kolem sedmé hodiny ranní v kotci jeho otec. Devítiletého lva Fufiho, který muže napadl, a tříletou lvici Ljůvu odstřelili před polednem policisté ze zásahové jednotky z Brna.

„Můžeme potvrdit, že na místě je mrtvý chovatel i oba lvi. Šelmy jsme po dohodě policie a pracovníky ze Zoo Zlín odstřelili, což bylo vyhodnoceno jako nejbezpečnější řešení, abychom se dostali dovnitř,“ sdělila iDNES.cz Javorková.

„Ani jeden ze lvů se při incidentu z výběhu nedostal a nebezpečí pro obyvatele tak nehrozilo,“ doplnila.

Reportér TV Prima uvedl, že na místě hovořil s otcem chovatele, který byl rozrušený, ale potvrdil mu, že kolem sedmé hodiny ranní našel v kleci svého mrtvého syna, kterého roztrhal devítiletý lev. Lvice byla v odděleném kotci. Klec byla podle otce chovatele zamknutá zevnitř a jedná se podle něj o trestný čin. Policisté to odmítli komentovat.

„Bude nařízena pitva, která objasní okolnosti úmrtí. Na místě v současné době pracují kriminalisté, kteří ohledávají místo činu a zadokumentovávají událost,“ poznamenala Javorková okolo poledne.

Na místě se po příjezdu policistů ozvalo už několik výstřelů. Zásahová jednotka oba lvy usmrtila.

„Zatím nás tam nepustili, dovnitř můžeme, až bude zajištěn bezpečný přístup. Na místě máme posádku s lékařem. Vrtulník jsme nepovolávali,“ řekl po desáté hodině krajský mluvčí záchranářů Petr Olšan.

Lev už chovatele napadl dřív

Chovatele Michala Práška už lev Fufi jednou napadl, když jej choval ještě na Slovensku. „Byla to jen moje vina, že lev na mě zaútočil. On se choval přirozeně, to já jsem udělal profesionální chybu. Jako každé ráno jsem jim šel dát nažrat, ale tentokrát jsem si oblékl kabát, na kterém byl cítil pach psů,“ vyprávěl po incidentu v roce 2012 Prášek slovenskému deníku Nový Čas.

Když vstoupil do klece, tehdy dvouletý Fufi se na něj okamžitě vrhl. „Začal mě hryzat hlava nehlava. Kdyby nebylo lvice Vieni, která ho ode mě jakoby odháněla, tak tu dnes asi nejsem. Podařilo se mi vytrhnout a zavolal jsem záchranku,“ popisoval tehdy mladý chovatel.

Po převozu do trnavské nemocnice okamžitě podstoupil operaci. Skončil s hlubokými tržnými ranami na končetinách, ale přežil bez vážnějších zranění.

Ve Zděchově pak k incidentu se lvy došlo už loni v létě. Osmatřicetiletý cyklista se na lesní cestě střetl se lvicí, kterou chovatel venčil. Cyklista byl ošetřený v nemocnici. Spáchání trestného činu policisté nezjistili, nehodu tak v listopadu předali k dořešení městskému úřadu.

Majitel Michal Prášek choval ve Zděchově lvy od léta 2016. Nejprve tehdy šestiletého Fufiho, k němu později přibyla asi roční Ljůva.

VIDEO: Muž ve Zděchově chová lva, lidé v okolí z něj mají strach

Chov na pozemcích své rodiny se snažil neúspěšně zlegalizovat, kotec a oplocený výběh ale vznikly bez stavebního povolení a stavební úřad je označil za černou stavbu. Zbourat je ale i přes exekuční příkaz úředníci nedokázali (viz též Chov lva ve Zděchově je v patové situaci, nedá se povolit ani zrušit).

„Letos v srpnu by to byly tři roky, co zde byla tato patová situace, k žádnému řešení to stále nespělo,“ sdělil reportérce iDNES.cz starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Atmosféra v obci byla podle něj v poslední době stabilní, kdo žil ve vzdálenější části, ten situaci tolik neřešil. Chov lvů trápil především bližší sousedy.

„Jestliže zemře majitel zvířat, musí se o likvidaci zvířat postarat obec,“ poznamenal starosta, jenž náklady na kafilérii zatím netuší.

Na místě byl i veterinář zlínské zoo Dominik Gregořík, který poznamenal, že tato obrovská tragédie ukazuje, že takto by se velké šelmy chovat neměly.

Policie kvůli napadení člověka lvem kontaktovala také zástupce Státní veterinární správy, kteří připomněli, že chov lvů ve Zděchově opakovaně nepovolili.

„Důvodem bylo chybějící stavební povolení na kotec s výběhem,“ řekl zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.