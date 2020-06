Teploty tento týden překročí 20 stupňů, ve středu se ale přidají přeháňky

„Během neděle na severovýchodě území napršelo 20 až 40 milimetrů srážek, jinde byly srážky výrazně menší a například na severu a západě Čech nepršelo vůbec,“ uvedl meteorolog Tomáš Mejstřík z ČHMÚ.

V pondělí ráno bude podle něj většinou jasno nebo skoro jasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost, která večer opět zmizí. Na severovýchodě bude převážně oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají mezi 18 až 22 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách bude kolem 13 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech teploty nepřesáhnou 10 stupňů.



V noci na úterý bude jasno až polojasno, na severovýchodě až oblačno. Nejnižší teploty spadnou mezi 9 až 5 stupňů. V úterý přes den očekávají meteorologové skoro jasno až polojasno, od východu převážně oblačno a na východě a severovýchodě místy, jinde jen ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty dosáhnu 17 až 21 stupňů, v Čechách místy až 23 stupňů.

Ve středu má být polojasno až oblačno, zejména odpoledne místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou od 10 do 6 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak budou dosahovat 18 až 22 stupňů, v Čechách místy až 24 stupňů.

Ve čtvrtek očekávají meteorologové zpočátku převážně polojasno, od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou stejně jako předchozí den držet od 10 do 6 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak budou šplhat od 21 až do 25 stupňů.

V pátek pak bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, na východě ojediněle i bouřky. Od severozápadu mají postupně ubývat srážky a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou o něco vyšší než předchozí dny, a to od 14 do 10 stupňů. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 20 až 24 stupni.

Od soboty do pondělí by pak mělo být oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou v rozmezí 13 až 8 stupňů, nejvyšší denní zpočátku od 19 do 23 stupňů, poté klesnou k 16 až 20 stupňům.



Prvního června meteorologové na facebookové stránce doplnili pranostikou: „O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu,“ kterou vysvětlují tak, že právě konec května mívá sušší a teplejší počasí, kdy panují i vyšší teploty a kapka deště má pro vegetaci velký význam. Letošní konec května byl však oproti pranostice deštivý.

„V tomto čase nám končí i chladná rána. Potvrzuje to i pranostika pro 6. června – O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu,“ dodávají meteorologové.

