Cesta na Tchaj-wan není protičínská, tvrdí šéf společné obchodní komory

Na ostrovní stát poletí v delegaci primárně malé a střední firmy, které podnikají v inovacích a technologiích. „Dali jsme si cíl, pokud pojedeme na Tchaj-wan s byznysovou delegací, tak tam musíme jet s inovací,“ řekl Diviš a dodal, že Tchaj-wan je pro české firmy tím nejlepším partnerem.

Součástí delegace jsou však i firmy například ze strojírenství a dalších oborů. „Jedeme tam pro příležitosti. To je to jediné, co byznys v tuhle chvíli potřebuje,“ dodal šéf Česko-taiwanské obchodní komory.



Seznam firem, které na Tchaj-wan poletí společně se senátní delegací, zatím nezveřejní. Není to však dle něj kvůli tomu, že by se společnosti bály Číny, ale spíše z toho důvodu, aby se o jejich aktivitách nedozvěděla konkurence.

O cestě jednal již s Vystrčilovým předchůdcem Jaroslavem Kuberou, který však v lednu zemřel. „Už s panem Kuberou jsme navázali kontakt a bavili jsme se, jak tu cestu pojmout. Pomalu tam vznikal design, že ta cesta by měla být za inovacemi,“ dodal Diviš.

Kontroverzi s Čínou si děláme sami

Sám si uvědomuje, že cesta již několik měsíců vyvolává smíšené reakce na domácí politické scéně, zejména pak kvůli možné reakci Číny. Ta totiž Tchaj-wan považuje za své území. Čeští politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem Kuberu a později i Vystrčila varovali, že Čína na tuto cestu může zareagovat pozastavením investic v Česku.

Divišovi to však v cestě nebrání. „Tuhle kontroverzi si děláme víceméně sami. S Tchaj-wanem obchoduje celý svět. Je to čtvrtá nejinovativnější ekonomika, vysoce exportní. U nás si vykládáme, že cesta je protičínská. To je absurdní,“ řekl.

Šéf komory v pořadu K věci následně doplnil, že Tchaj-wan je svobodný systém. „Pokud děláte obchod s autoritativním režimem, jednáte s komunisty, tak jste rovnou v ohrožení, že ten režim rozhoduje i o vás,“ prohlásil Diviš, který však zároveň připustil, že cesta v sobě má jisté riziko nevole Číny.

Cesta během pandemie

Cestu na Tchaj-wan bylo těžké domluvit i vzhledem k tomu, že probíhá během pandemie. Kvůli ní je totiž nutné předem stanovit věci, které dosud nebylo třeba řešit. „Řešíme tu i záležitosti, které byznys nezná jako problém, jako je třeba předávání katalogů či vizitek,“ řekl Diviš a dodal, že zároveň musí s obchodními partnery na Tchaj-wanu vyjednat i pravidla pro nošení roušek či rukavic.

Pro Česko-taiwanskou obchodní komoru to bude první podobná cesta na Tchaj-wan. Bylo podle něj velmi těžké firmám, které jsou součástí delegace, najít vhodné partnery na ostrově. „Partneři se hledali pinzetou,“ řekl doslova Diviš s tím, že další podnikatelská cesta v budoucnu proběhne, pokud o ni bude zájem. Aktuálně za ni dle něj firmy v nynější delegaci zaplatily 60 tisíc korun.