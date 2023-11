Žijí v Gaze a vzpomněli si na české kořeny. Chtějí evakuovat do vlasti

Jsou to dvě velké rozvětvené rodiny, které žijí už roky v Pásmu Gazy, ale kromě pákistánského občanství mají i české. Jednoduše proto, že jeden z partnerů je původem z Čech. Nyní poté, co se bezpečnostní situace zhoršila a Izrael spustil pozemní operaci, požádaly české úřady o pomoc s evakuací.

Jejich situaci nyní řeší ministerstvo zahraničí. „Vyjednáváme o jejich možnostech, jak by se z Pásma Gazy mohly dostat do bezpečí, odkud by bylo možno je evakuovat. Tedy přes hraniční přechod do Egypta, kde je ale problém, že přes něj přestali v sobotu pouštět lidi a to i ty, kteří mají zahraniční pasy,“ popisuje zdroj MF DNES z ministerstva zahraničních věcí.

Jednou z rodin, která má o evakuaci z Pásma Gazy, kde žije přes 2 miliony civilistů, je rodina, která se momentálně nachází na severu země a nedokáže se odsud bezpečně dostat na jižní hranici s Egyptem.

U osmi lidí z jedenácti už ministerstvo zahraničních věcí ověřilo jejich české občanství, u dalších jej řeší. „Jde samozřejmě o rodiny, kdy děti mají automaticky občanství po rodičích. Zatím není o evakuaci jasno,“ řekla včera mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Všichni podle informací MF DNES popisují, že Pásmo Gazy chtěli opustit už dříve, když se schylovalo k pozemní operaci izraelské armády, ale nebylo jak ze země odejít.

Jedinou cestou ven z Pásma Gazy je přejít do Egypta přes hraniční přechod Rafáh, který se lidem s dvojím občanstvím otevřel například ve čtvrtek. Minimálně tři Češi měli zájem v první možné skupině cizinců, ale nepodařilo se jim to.

To i proto, že pro průchod přechodem Rafáh je potřeba mít souhlas egyptských úřadů. „Souhlas pro průchod přechodem Rafáh je formálně omezen na 24 hodin, následně je nutno ho v případě neuskutečnění přesunu obnovit,“ popsala Wernerová.

V pondělí 6. listopadu přes přechod Palestinci nechali odejít zraněné v bojích a následně 335 lidí, kteří byli držiteli dvojího občanství. Češi mezi nimi nebyli.