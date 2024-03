KOMENTÁŘ: Už zase zavřít školní děti doma? Černým kašlem se musíme promořit

Každý šestý školák v šesté třídě základní školy a každý druhý maturant dnes nejsou chráněni proti černému kašli, a to i přesto, že byli proti této nemoci očkováni nebo přeočkováni.

I takto je možné interpretovat výsledky rozsáhlého výzkumu efektivity očkování proti černému kašli, který proběhl v Kanadě a který byl publikován v prestižním časopise Vaccine. Co výsledky ukázaly? Především to, že již za jeden rok po přeočkování je chráněných jen 86 procent očkovaných a za 8 let pak jen 51 procent. U nás se proti černému kašli naposledy přeočkovává v 10 letech.