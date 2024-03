Černý kašel: Je to epidemie a sílí, oponují ministerstvu odborníci

V minulém týdnu onemocnělo černým kašlem 827 lidí, tedy průměrně 118 za den. Ale jen v pondělí přibylo 245 nakažených a za polovinu úterka dalších 150. Celkem tak od ledna onemocnělo již 3 496 lidí, což je nejsilnější epidemie za posledních 62 let.

Ministerstvo zdravotnictví epidemii popírá. „Česko nečelí epidemii černého kašle. V současné době je onemocnění na vrcholu, který ale může trvat i několik týdnů,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Situace je pod kontrolou a Česku nehrozí epidemie,“ ujistil i jeho náměstek Josef Pavlovic (Piráti).

Řada odborníků však tvrdí opak. „Jasně, že tu máme epidemii černého kašle. Kdo tvrdí, že ne, není epidemiolog,“ říká jedna z odbornic, která si ale vzhledem ke svému zaměstnání nepřeje zveřejnit jméno.

Souhlasí s ní i řada kolegů, kteří se nebojí říci svůj názor veřejně. Podle nich se ministerstvo snaží uklidnit veřejnost, ale ne příliš šťastným způsobem. „Stačí se podívat do učebnic a máme jasno. Letošní výskyt černého kašle je jednoznačně epidemií,“ říká epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Podle něj nelze černý kašel srovnávat s epidemií akutních respiračních infekcí, pro kterou je stanovená minimální hranice výskytu na 1 600 - 1 700 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

„U každé nakažlivé nemoci platí pro epidemii jiná pravidla a ne vždy jsou stanovená přesná čísla. Někdy stačí třeba jen tři lidé, jejichž nákaza spolu souvisí. Obecně platí, že o epidemii se jedná, když výskyt onemocnění významně převyšuje obvyklé počty,“ vysvětluje Prymula.

Potvrzuje to i epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. „Definice epidemie je platná bez ohledu na to, co kdo říká. Výkladový slovník pojmů v epidemiologii uvádí, že o epidemii se jedná, když počty nemocných výrazně převyšují obvykle očekávané hodnoty tohoto onemocnění v daném místě a čase,“ říká Fabiánová s tím, že to rozhodně platí i pro letošní situaci s černým kašlem.

Stejný názor má profesor Petr Šebo, vedoucí Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů, kde zkoumají bakterii Bordetella pertussis, která způsobuje onemocnění černým neboli dávivým kašlem. „Ministerstvo chtělo uklidnit veřejnost. Opravdu není důvod k panice, důležité je ochránit hlavně neočkované kojence a přeočkovat těhotné ženy. Ale to, jak se u nás nemoc šíří, nelze nazvat jinak než epidemií,“ míní Šebo.

Podle něj se infekce šíří Českem jako požár a lidé s potvrzenou diagnózou mohou být jen špičkou ledovce skutečně nakažených. „Těch může být mnohonásobně víc. Naše společnost je vysoce proočkovaná, proto se u řady lidí nemusí nemoc projevit. Většinou se dozvíme o těch, které trápí dávivý kašel a lékaři je vyšetří. Od jejich nákazy ale mohlo uplynout pět až šest týdnů, za tu dobu mohli infikovat další lidi,“ vysvětluje Šebo.

Všichni odborníci, podle kterých Česko zažívá epidemii černého kašle, také rozporují předpoklad Vlastimila Válka a dalších lidí z ministerstva, že vlna nákaz už dosáhla svého vrcholu. „Čísla tomu zatím nenasvědčují, uvidíme za pár týdnů,“ míní Kateřina Fabiánová.

Podle ní jsme letos již překonali nejvyšší počet nakažených za posledních dvaašedesát let. V roce 1963 onemocnělo na území Česka 3 399 lidí, nyní je jich již téměř o sto více. Vyšší výskyt černého kašle zaznamenalo Česko v roce 1962, kdy onemocnělo 4 772 lidí.

„Uvidíme, jak se situace vyvine. Ale ani já si nemyslím, že letošní epidemie už dosáhla vrcholu. Podle mě budeme mít jasno až před létem,“ dodává profesor Šebo.