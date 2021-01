Anticovid tým opoziční trojkoalice se vyjádří ke krokům při očkování

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V pondělí by měla vláda schválit dokument, kde má být specifikované, kdo má pro očkování přednost. Tedy například kdo je rizikový, jak se takové parametry budou rozlišovat, jestli jde jen o věk, nebo i celkový zdravotní stav pacienta a podobně.



V první fázi budou očkovány nejrizikovější skupiny obyvatelstva a ti, kteří se o ně starají jako jsou zdravotníci. „Další jsou pečující o seniory, samotní senioři v domovech a jedná se také o lidi ve věku 80 let a starší. V Česku jde v první fázi asi o 400 tisíc lidí,“ vyjmenoval ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Do registru k očkování se budou moci lidé přihlásit online, ti, kteří to takto sami nezvládnou, u praktika či v callcentru. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

U praktiků se bude očkovat, až se do Česka dostane vakcína od společnosti AstraZeneca, která zatím není schválena na úrovni Evropské unie. Má tu výhodu, že ji lze přechovávat v běžné lednici.

Negativní test či očkování pustí lidi na kulturu i sport

Ministr Blatný už také řekl, jakou výhodu budou mít ti, kteří budou očkovaní. „Tabulky opatření se upravují a od čtvrtého stupně dolů se snažíme umožnit aktivity těm, kdo nejsou nebezpeční, tedy jsou testováni do budoucna také očkováni,“ uvedl Blatný. Prakticky to znamená, že na kulturní či sportovní akce se dostanou ti, kteří se vykáží buď negativním testem, nebo tím, že již byli očkováni.

ODS v anticovid týmu vznikající trojkoalice zastupují poslanci Bohuslav Svoboda, Martin Baxa a Martin Kupka, za lidovce jsou v něm senátor Lumír Kantor a poslanci Vít Kaňkovský a Marek Výborný. TOP 09 zastupují poslanci Vlastimil Válek a Dominik Feri a místopředseda strany Lukáš Otys.