Vrah z Kmetiněvsi jde na svobodu, odseděl si šest let za loupež a krádež

Identitu dětského vraha R. P. chrání české zákony doživotně. Jeho jméno či podobu nelze zveřejnit, i když už je dospělý. To, že spáchal vraždu, nemá uvedeno ani v trestním rejstříku.

Nyní si za mřížemi postupně odpykal dva tříleté tresty. Jeden dostal v září 2014 u Obvodního soudu pro Prahu 9 za loupež. Druhým byla přeměněná podmínka za krádež a další trestnou činnost, tu mu ukládal kolínský soud.

První z trestů si muž odseděl v dubnu 2017 a plynule navázal dalšími třemi roky odnětí svobody. I ty má teď za sebou.

„Odsouzený R. P. by měl dle dostupných informací vykonat trest dne 7. dubna 2020,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Monika Kupcová.

Kam z vězení zamíří, kde bude bydlet a jak se bude živit, není jasné. S otcem nežil, matka mu zemřela. Před uvězněním se pohyboval zejména v pražských Letňanech a na Proseku.

Vzrušení z cizího utrpení

Brutální vražda, kterou spáchal v Kmětiněvsi na Kladensku 1. ledna 2004, pár dní před svými třináctými narozeninami, pobouřila mnoho lidí.

Školák ze sousedního Hospozína přepadl s nožem v ruce na cestě mezi vesnicemi spolužačku, odtáhl ji k potoku a ubodal. Dívku pak pohlavně zneužil. Pátrání po vrahovi trvalo devět měsíců, odhalily ho až rozsáhlé testy DNA. Genetický vzorek odevzdalo policii přes 600 místních mužů.

Znalci zjistili, že R. P. trpí nebezpečnou úchylkou, útočným sadismem s nekrofilními sklony. Takového člověka vzrušuje, když oběť trpí a když je znehybněná, nejlépe usmrcená. Kdyby vraždil v dospělém věku, byl by odsouzen, odseděl by si trest a pak zamířil do ústavu, kde by se musel podrobit specializované léčbě. Jenže s nezletilým sadistickým vrahem naše zákony nepočítají.

Chlapec skončil ve výchovném zařízení v pražském Klíčově, kde zůstal do svých devatenácti let. Léčili ho na sexuologickém oddělení v Bohnicích. Účastnil se tam skupinových terapií a podstupoval takzvanou chemickou kastraci. Dostával látky, které tlumily jeho potenci a sexuální choutky.

Výchovný ústav opustil v roce 2010 jako svobodný člověk s čistým trestním rejstříkem. Pozměnil si jméno a příjmení, iniciály R. P. má stále stejné. Z Kmetiněvsi mu vzkázali, ať se do obce nevrací, nebo bude zle.

Policisté zatýkají R. P. podezřelého z loupeže (duben 2014):

Vzpomínáš?

Šanci ukázat, že se polepšil, zřejmě promarnil. V roce 2011 probleskla v médiích zpráva, že se přestal léčit. Jeho docházky do Bohnic totiž byly pouze na dobrovolné bázi. Měl stále více problémů se zákonem – bitky, krádeže, výtržnosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, když ujížděl opilý a údajně i zfetovaný od nehody.

Vrah R. P., který v necelých třinácti letech zavraždil v Kmetiněvsi svoji spolužačku. Na tomto záběru z roku 2014 je mu 23 let.

V červenci 2013 okradl dědu své přítelkyně, který byl u vnučky na návštěvě. Poté, co senior usnul, mu R. P. vzal klíče, jel k němu domů do Peček na Kolínsku a odcizil mu nejméně 60 tisíc korun. U soudu za to dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let.

Na konci ledna 2014 s kamarádem oloupil muže, který vyhrál větší množství peněz v herně v pražských Letňanech. Policie ho dopadla v dubnu, R. P. skončil ve vazbě a pak i ve výkonu trestu.

Teď, po šesti letech, bude zase volný. Na svobodu se možná vrátí s cynickým tetováním. Podle své bývalé přítelkyně si přál mít na hrudníku nápis: Do you remember me? – 1. 1. 2004 (Vzpomínáš na mě? a datum vraždy, pozn. red.).