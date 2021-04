Kroměříž léta plánovala opravu krytého bazénu, nyní chce postavit nový

„Stávající krytý bazén je ve velmi špatném stavu. Jeho oprava by byla nákladná. Osobně se přikláním k tomu, abychom postavili zcela nový krytý bazén,“ uvedl starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

„V koalici panuje shoda, že se do této stavby pustíme,“ souhlasí místostarosta Vratislav Krejčíř (Piráti). „Považuji to za dluh města vůči svým obyvatelům z posledních let, který chceme napravit.“

Radnice má dvě možnosti. První z nich je rekonstrukce současného bazénu na Obvodové ulici. Stavěl se v 70. letech v rámci takzvané „akce Z“ a dnešním nárokům už dávno nevyhovuje. Radnice si před pěti lety nechala u ateliéru Šuráň zpracovat studii, jak by mohla jeho oprava vypadat. Počítalo se v ní s dostavbou vodních atrakcí a bazénku pro malé děti.

„Byl by ale problém s dostatečným prostorem pro plavecké sporty. Třeba velký bazén by neměl parametry pro pořádání závodů,“ upozornil Krejčíř.

Druhou variantou je zmíněná výstavba nového bazénu. Stál by za stávajícím bazénem a vedle něj má také vyrůst nová sportovní hala.

„Město by tím získalo moderní sportovní komplex,“ řekl Krejčíř v narážce na to, že na místě již nyní stojí také fotbalový a zimní stadion. Chystá se zde rovněž výstavba tréninkové plochy pro hokejisty.

Nový bazén by měl mít tobogan, skluzavku, parní saunu a další novinky. „Nejednalo by se o obrovské akvacentrum, ale atrakce zejména pro děti by v bazénu chybět neměly,“ popsal Němec.

„Dalším přínosem nového bazénu by bylo to, že bychom jej stavěli za provozu stávajícího krytého bazénu. Nemuseli bychom tak hledat nový bazén pro plavání školáků, sportovců ani veřejnosti.“

Klíčovou otázkou je, na kolik by bazén městskou pokladnu vyšel. Kroměříž chce v brzké době vypsat soutěž na zhotovení projektové dokumentace a podle zkušeností z jiných měst odhaduje náklady na 200 až 250 milionů korun.

„Byli jsme se podívat například v Lounech, kde město za rok a půl postavilo bazén za 220 milionů korun,“ zmínil Krejčíř.

Zmíněná studie ateliéru Šuráň uvádí cenu za novou stavbu 165 milionů korun.

„Jedná se však o údaj pět let starý. Dnes jsou ceny ve stavebnictví odhadem o dvacet procent vyšší, takže se bavíme o částce kolem 200 milionů,“ poznamenal Krejčíř, podle něhož se tato suma může navýšit. „Nikdo neví, na co bychom během opravy narazili. Budova je hodně stará.“

Peníze si chce město půjčit a získat z dotací

Rada města probere plán na stavbu bazénu začátkem května a pak jej bude řešit zastupitelstvo.

„Bazén je v katastrofálním stavu a zlepšení stavu sportovišť se nebráním, ale zatím k tomu nemáme od města žádné informace ani cenové kalkulace. Přitom je důležité vědět, jak by byla stavba financována,“ uvedl opoziční zastupitel Tomáš Opatrný (ANO).

„A kromě toho se obávám, že stavba nového bazénu nebude otázkou tohoto a ani příštího volebního období.“

Peníze na stavbu hodlá město získat různými způsoby. Část zaplatí ze svého, část chce získat od kraje nebo formou dotací. Například z Národní sportovní agentury, která nyní vypisuje dotační výzvy, díky nimž lze získat až 70 procent celkových nákladů na stavbu sportoviště.

Město je rovněž připravené vzít si nový úvěr. Letos počítá se splátkou úvěru 2,1 milionu korun a na konci roku má dlužit asi 8,5 milionu korun. „Nový bazén je investice, kterou si Kroměříž zaslouží,“ konstatoval Krejčíř. „Navíc jsme v dobré finanční situaci.“