Japonci nikdy neřeknou ne. Kámen úrazu pro západní firmy, říká cestovatel Chrdle

Jak jste se dostal do Asie poprvé?

V roce 1991 u mne byl na návštěvě korejský přítel, s nímž jsme se seznámili zásluhou našeho společného koníčka – mezinárodního jazyka esperanto. Byl to profesor a majitel kliniky korejské tradiční medicíny Puramo Chong, který mne na oplátku pozval k sobě do Koreje. Když už jsem byl tak daleko, odskočil jsem si na tři dny za jiným esperantským kamarádem do Japonska, protože mne tehdy ani ve snu nenapadlo, že bych se na Dálný východ mohl ještě někdy podívat.

Ti, kdo se naučili esperanto, jsou uvnitř nějakým způsobem jiní, když vydali čas a energii na to, aby se naučili jazyk, který jim nepřinese žádný hmotný profit.