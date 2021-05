Ustřižené kraťasy a zelený kamion. Zmizení stopařek zůstává nevyřešeno

Nejtragičtější na celém příběhu je to, že šlo o dívky v rozpuku života. Lence Mužíkové, elektrotechničce plzeňské Škodovky, bylo osmnáct, zdravotní sestře Iloně Vavříkové devatenáct let. Zjevně podlehly představě, že když cestují ve dvou, nemají se čeho bát, přestože jsou známy případy, které tenhle pohled na autostop usvědčily z lichosti. Deviant Miroslav Somora, jenž se stal předobrazem pro filmového Charváta ze Smrti stopařek, zavraždil dvě mladé Slovenky přímo v kabině svého náklaďáku. Dvě sedmnáctileté stopařky měly smůlu, že padly na neblaze proslulé duo Josef Kott a Michael Kutílek. Dvě uprchlice z brněnského „pasťáku“ se nechaly pozvat do domku svého šoféra v Kobylisích, a už nevyšly živé. Čímž není množina mladých žen, které ve dvou podlehly falešnému pocitu bezpečí, zdaleka vyčerpána.