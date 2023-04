Skok do neznáma. BASE jumping je adrenalinový sport, který neodpouští chyby

Těžko říct, co vede některé osoby k chronické potřebě riskovat. Že by hlad po adrenalinových zážitcích? Nebo je to potřeba posouvat hranice až někam do absurdna, či spíš touha si něco dokázat? Motivy má asi každý své, každopádně v roce 1970 přišel jistý Carl Ronald Boenish s termínem BASE jumping. Tento americký kameraman se zabýval parašutismem a především pořizováním záznamů volného pádu. Nebezpečným skokům dal název a slovem BASE je definoval – skáče se z budov (building), antén (antenna), mostů (spins) a útesů (earth).

I Česko má svou BASE jumpingovou legendu. Jmenoval se Martin Trdla a osudným se mu stal wingsuit flying na vrcholu Sněžky v roce 2014.