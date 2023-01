O voličský průkaz lze poštou nebo datovou schránkou zažádat už jen do pátku

Do zahájení prvního kola prezidentských voleb zbývají dny a doba, kdy lze zažádat o voličský průkaz, se krátí. Lhůta pro doručení žádosti o jeho vydání poštou nebo datovou schránkou končí v pátek 6. ledna v 16:00, konec lhůty pro osobní podání žádosti na obecním úřadě podle místa bydliště je do 11. ledna opět do 16 hodin.