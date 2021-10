Ukočírovat sedm protřelých mazáků je výzva, říká moderátor superdebaty

V čem se bude superdebata lišit od jednotlivých Rozstřelů s lídry koalic, stran a hnutí? Samozřejmě kromě toho, že hostů bude více?

V běžném rozhovoru v Rozstřelu politici představují svůj program a své dotazy píší i čtenáři. Superdebata je jiná. Ve studiu se sejdou všichni lídři dohromady a budou moci reagovat nejen na naše otázky, ale i přímo na své konkurenty. Bude to tedy mnohem emotivnější a asi i napínavější debata, než na které jsme byli v Rozstřelech zvyklí. Přijdou hned tři největší aspiranti na post premiéra, o to bude mít diskuse větší náboj.

Jakých témat se bude debata týkat?

Vybrali jsme několik klíčových témat pro budoucnost Česka. Od chudoby přes bytovou problematiku, migraci a bezpečnost až po stárnutí, životní prostředí a obnovu země po covidové pandemii.

Podle čeho se témata vybírala?

Podle toho, co nejvíce rezonovalo v české společnosti před volbami. Do Rozstřelů navíc své dotazy posílají přímo naši čtenáři a z otázek jsme vybrali ta témata, která se nejčastěji opakovala. Důležitost jednotlivých okruhů podtrhuje i to, že se pravidelně opakují v průzkumech veřejného mínění.

Debatu moderujete s šéfredaktorem deníku MF DNES Jaroslavem Pleslem. Není úplně obvyklé, aby debatu moderovali dva lidé... Proč to?

Předvolební superdebatu přinášíme ve stejném formátu opakovaně. Jde o diskusi zpravodajského portálu iDNES.cz a deníku MF DNES. S Jaroslavem Pleslem jsme oba připravovali také jednotlivé předvolební Rozstřely. Formát se nám už v minulosti osvědčil a myslím, že ve dvou to bude mnohem živější, než kdyby tam byl jen jeden z nás.

Máte rozdělené role?

Myslím, že to není tak, že by jeden z nás byl šoumen a druhý suchar. Že bychom si hráli na hodného a zlého policistu. Rozdělili jsme si jednotlivé okruhy a naším společným úkolem bude dohlédnout na to, aby byla debata věcná a korektní.

Myslíte, že ve dvou proti sedmi politikům uhlídáte, aby lídři odpovídali na vaše otázky a neutíkali od tématu?

To je pokaždé obtížné. Znáte politiky. Když položíte otázku, která je jim vyloženě nepříjemná, snaží se utéct od tématu a posunout rozhovor jinam. V naší superdebatě budou mít ke každému tématu na své stanovisko omezený časový prostor, každý stejný. To, kam se posune diskuse poté, záleží hlavně na nich. Na mně a Jaroslavovi bude, aby se z toho nestala taškařice.

Je pro vás superdebata v něčem jiná, než když moderujete pořad Rozstřel?

To bezesporu. Rozstřely trvají zhruba třicet minut. Superdebatu plánujeme na hodinu a půl. Ukočírovat jednoho nebo dva hosty je lehčí než sedm protřelých mazáků, kteří aspirují na vysoké státní funkce. Je to výzva.

Jak náročná je příprava?

Politik by vás neměl ničím překvapit. Když nemluví pravdu, moderátor by na to měl upozornit. Příprava Rozstřelů není snadná a totéž platí o superdebatě. Divák vám nikdy nic neodpustí. Nesmíte před ním působit jako neinformovaný hlupák. Pro mě je vždycky největší odměnou, když vám po rozhovoru respondent, a nemusí to být pouze politik, řekne, že jste pro něj byl důstojným, ale přitom férovým oponentem. Takže doufám, že všichni účastníci superdebaty budou z našeho studia odcházet právě s těmito pocity.