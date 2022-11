Na Hrad se snaží kandidáty dostat i jejich děti. Výjimkou je Andrej Babiš

Danuši Nerudovou mohli lidé na mítincích často potkat s jejím starším synem Filipem. Nejen že pro ni sbíral podpisy, ale pomáhá jí s tvorbou obsahu pro sociální sítě. „Jsem velmi překvapená tím, jak se moje děti zapojují do kampaně. K ničemu jsem je vůbec nenutila,“ uvedla nedávno Nerudová, která má se svým manželem Robertem syny dva.

„Starší syn sám přišel s tím, že by chtěl být dobrovolník, protože už mu je šestnáct let. Takže chodí sbírat podpisy. Ten mladší chce zase roznášet letáky. Prožívá to a čte si zprávy. Já jsem z toho velmi nadšená a paradoxně jsem si s dětmi daleko blíž, než bych asi byla bez té kampaně. Protože máme téma, kterým žijeme všichni, sdílíme ho a vyprávíme si o něm. Je to moc hezké,“ vypráví spokojeně Nerudová.