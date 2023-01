Pražané s covidem si můžou objednat volební schránku, nebo odvolit z auta

Pražané s nařízenou izolací z důvodu onemocnění covidem-19 budou moci v prvním kole prezidentských voleb volit z auta na pěti místech, a to ve středu 11. ledna od 8 do 17 hodin. Lidé v izolaci si také můžou do 12. ledna objednat domů přenosnou volební schránku.