Šmarda o plánu Středuly odstoupit věděl. ČSSD ho podporovala, dokud to neřekl

Středulu se rozhodl podporovat do poslední chvíle, dokud to šéf odborů v televizní debatě neoznámil.

„Někdy kolem sobotního oběda. Dozvěděl jsem se, že Josef Středula zvažuje ten krok,“ odvětil Šmarda na dotaz iDNES.cz, kdy mu Středula řekl, co chystá. „Férově řekl, jaké varianty zvažuje a co ho k tomu vede. Zároveň to byl rozhovor důvěrný. Nicméně platilo, že ho budeme já i sociální demokracie podporovat do poslední chvíle, kdy je šance, že se důstojným způsobem zúčastní prezidentské volby. „Na jeho postupu nebylo nic neférového, protože mi to férově sdělil,“ uvedl Šmarda. Šéf ČSSD Středulovi sdělil, že ho strana bude do poslední chvíle podporovat, což také udělala.

„I v druhém kole budeme také podporovat Josefa Středulu, pokud se nestane prezidentem už v tom prvním,“ řekl přitom zhruba dvě hodiny před tím těsně před začátkem sjezdu ČSSD. To byl Středula ještě na cestě do Brna, kde sociální demokraté hledali způsob, jak restartovat stranu, která na podzim 2021 vypadla ze Sněmovny.

Středula podpořil Nerudovou, její volbu připustil Petříček

„Necelý týden před prvním kolem prezidentské volby jsem se rozhodl učinit zásadní krok týkající se mé kandidatury. Nechci, aby prohrála slušnost a korektnost. Vždy mi na prvním místě záleželo na zájmech občanů a na republice samotné,“ uvedl Středula v neděli večer v závěru předvolební debaty v České televizi. „Koho chceme jako prezidenta? Komunistického udavače stojícího aktuálně před soudem, komunistického rozvědčíka? Já tedy ne,“ řekl Středula a vyzval voliče, ať podpoří Danuši Nerudovou.

„Pokud by dokázala postoupit do druhého kola Danuše Nerudová, tak já si dovedu představit, že by to mohla být dobrá prezidentka,“ řek iDNES.cz bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Byl jediný, kdo ze špiček ČSSD hovořil o její možné podpoře už v sobotu, ještě než Josef Středula vzdal kandidaturu na Hrad.

„Chápu, že Josef Středula byl pod obrovským tlakem. Sám jsem si to mnohokrát při volbách zažil. Není to snadné vydržet a někdy je toho na člověka zkrátka moc. Prezidentská volba tak pro levici končí neúspěchem. To ale nemůže zabránit tomu, abychom usilovali o co nejlepší vztahy s odbory a společně hájili zájmy zaměstnanců,“ uvedl Šmarda v oficiální tiskové zprávě ČSSD. Ve chvíli, kdy už několik hodin věděl o Středulově plánu, na sobotním sjezdu s novináři mluvil o tom, že chce vytvořit se Středulou tandem, kdy sociální demokracie bude po boku odborů pomáhat lidem v České republice.

Středula, který v debatě ČT také řekl, že volil ve volbách do Sněmovny ČSSD, nezvedá svůj mobilní telefon, aby vysvětlil, kdy dospěl k tomu, že rezignuje. V polovině minulého týdne po rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES řekl, že pozvou novináře do volebního štábu do pražského Automotoklubu na očekávání volebních výsledků.