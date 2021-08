Čím ulovit ponorku? Z archivů vedla cesta do dílny, a pak už Atlantik!

Tým, hledající ponorku U-206 Reichenberg se rozrostl o libereckou skupinu profesionálních potápěčů Nautico. Do historického pátrání muzejníků Ivana Rouse a Pavla Šercla vnesli nejednu praktickou zkušenost.

„Je možné, že v podmínkách Biskajského zálivu bude z tlakové těleso ponorky zanesené pískem a bude koukat třeba už jen věž. A ta může být pokrytá rybářskými sítěmi,“ upozorňuje potápěčský instruktor Petr Fatka, který by měl být tím, kdo se jednou potopí na vytyčeném místě.

I z toho to důvodu, se jako primární nástroj hledání vylučuje pouhý sonar. Navíc pro tento účel má příliš malý rozptyl. Ohledávání dna Biskajského zálivu by sonarem trvalo s nejistým výsledkem celé roky. Letité geologické zkušenosti jeskyňáře Ivana Rouse s magnetometrem, určily od samého počátku projektu tento přístroj jako ideální.

„S magnetometrem pracuji léta při identifikaci zaniklých vulkánů v Jizerských horách s Českou geologickou službou. Jeho použití na vodě je v principu téměř totožné. Lodě, spíše obecně kovové konstrukce, zakřivují magnetické pole země a v relativně homogenním poli vytvářejí anomálie. Takovou anomálii však vytváří i loď samotná, a proto musíme používat magnetometr ve vzdálenosti asi 40 metrů za lodí,“ upřesňuje Rous.

Řešení problematiky vlekání magnetometru za lodí.

Je to vlastně trochu paradox. Magnetometr byl základní součástí magnetické miny, které nejspíš ponorku U-206 potopila. A stejné zařízení nám má pomoct ponorku najít. Při určité zkušenosti s odečtem anomálií v měřeném magnetickém poli je tak možné objevit i vrak.

Pavel Šercl vysvětluje, kdy by byl naopak vhodný sonar: „Jsou vlečné sonary a sonary pevně montované na lodi. Vlečný sonar poskytuje nejlepší obraz, který se v ideálních podmínkách může rovnat téměř až fotografii. Skvěle by se hodil k doplnění výsledků magnetometru, bohužel k jeho použití jsme od francouzské strany zatím nedostali povolení.“

Mapa maarové diatrémy - dávné sopky v Jizerských horách. Mapa není povrchem, ale magnetickým obrazem. Negativní anomálie (modrá) je tvořena zbytkem bazaltového tělesa uloženým v hloubce přes sto metrů. Vrask ponorky však bude tvořit takzvaný dipól, tedy pozitivní anomálii doplněnou menší negativní.

Magnetometr stojí ale zatím stále na prvním místě. Týmu se podařilo získat starý protonový magnetometr, který se rozhodli upravit.

Martin Suchomel pracuje na úpravě magnetometru.

„Běžný magnetometr pro měření v geologii měří tím způsobem, že se zmáčkne tlačítko a on ukáže hodnotu gamma nebo nanotesla. Jenže tento náš neuměl měřit automaticky, to znamená třeba každých pět vteřin. Což je potřeba, aby bylo zřejmé, že se mění intenzita magnetického pole,“ říká Martin Suchomel, který se ujal kompletní přestavby starého magnetometru a skromně doplňuje:

„Zautomatizovat tento magnetometr bylo vlastně strašně jednoduché. Stačilo zjistit jak funguje, jakým způsobem se dostává ta informace ze zařízení na display. No a to je přesně místo, kde bylo potřeba se do toho napíchnout a tu informaci si převzít to svého malého počítače a vyhodnocovat ji svým programem.“

Práce na stavbě magnetometru

Protože magnetometr je velmi náchylný na rušení, je potřeba ho dostat co nejdále od lodi a zároveň ale zajistit odečet dat, a polohy. Přibylo tedy GPS modul a wifi. „Měříme s rozlišením plus mínus asi jedna nanotesla. Potřebujeme eliminovat všechny zdroje rušení a nejlepší bylo, udělat to všechno bezdrátové,“ vysvětluje Martin.

První nákresy magnetometru

Předěláním starého analogového přístroje se získal tým skvělý nástroj, který by se samozřejmě dal koupit hotový, ale jeho cena by se okamžitě vyhoupla do řádů stovek tisíc korun.

Dokončovací práce na magnetometru v motorářské dílně Jizerskohorského technického muzea.

Nyní ale přišla na řadu další podstatná věc. Bylo potřeba naučit magnetometr plavat, což popisuje Ivan Rous: „Začali jsme přemýšlet, do čeho magnetometr vložit, aby byl odolný slané vodě a podmínky měření byly co nejpodobnější tomu, jak měříme na suchu. Tedy, aby se sonda nacházela v určité vzdálenosti od přístroje a směřovala k zemi.“

Nakonec vznikla konstrukce, která spojila jednoduchost s funkčností naprosto dokonale. „Konstrukci jsme navrhli jako stabilní při určitých hydrodynamických podmínkách a to z důvodu eliminace krátkých a ostrých vln. Při stání se konstrukce zvrátí a teprve při tahu se dostane do správné měřící polohy.“

Dokončovací práce na magnetometru v motorářské dílně Jizerskohorského technického muzea.

„Nebyl čas stavět speciální box, několik měsíců trvala přestavba samotného magnetometru a kanalizační trubky se ukázaly jako vhodný stavební materiál. Náklady se dostaly na absurdní tři tisíce korun. Celý obal musí být navíc striktně nemagnetický. A to až tak, že u sondy jsme jako závaží použili sádru, protože má lepší vlastnosti něž beton. Ten vlivem přítomnosti strusky a malých úlomků bazaltů, vytváří mírnou magnetickou anomálii, se kterou však počítáme,“ dodává Rous.

První test vodotěsnosti obalu magnetometru si žádá své oběti.

Zařízení, které má lokalizovat potopenou ponorku v Biskajském zálivu bylo třeba někde vyzkoušet. A k tomu posloužilo hejnické koupaliště v Jizerských horách. Magnetometr musel držet stabilní polohu při ideální rychlosti 5 km/h. Konstrukce z odpadních trubek se nakonec skvěle osvědčila.

Testování plovoucího magnetometru na hejnickém koupališti

Řekněme, že bylo tedy určené místo kde hledat a k hledání bylo k dispozici zařízení. Tým badatelů získal pro věc i francouzského potápěče. Mathieu Lambert-Huet se stal nenahraditelnou součástí expedice. Poskytl českému týmu zázemí v podobě dílny a hlavně loď. Stále ale ještě scházela jedna důležitá věc, a to ta správná francouzská razítka, jak dále rozvádí Ivan Rous:

„Skenování magnetometrem je archeologický průzkum a my jsme museli získat veškerá povolení od instituce DRASSM, což je složka francouzského ministerstva kultury pro podmořskou archeologii. Získat potřebná povolení trvalo asi dva a půl roku. Museli jsme prokázat, že náš výzkum je životaschopný. Povolení obnáší jak povolení k průzkumu, tak k pracovnímu potápění na základě francouzského pracovního práva.“

Je třeba dodat, že zmíněné poslední potřebné povolení z celé řady, obdržel tým až čtyři dny po příjezdu do Francie. První hledání v terénu bude hlavně o získávání zkušeností, shodují se Rous i Šercl.

První testování magnetometru v Biskajském zálivu.

„Během prvních dvou plaveb se nám zatím podařilo vyladit plavební vlastnosti magnetometru. Zjistili jsme, že ho můžeme táhnout až 40 metrů za lodí. A co je důležité, na základě několikahodinového měření se nám podařilo identifikovat několik anomálií magnetického pole. Víme, že jde o vrak potopené lodi s výtlakem 42 tun. Tím jsme nakalibrovali magnetický obraz. Empiricky jsme si tak ověřili, že jde o použitelnou metodu, a že jsme tak schopni touto metodou najít i ponorku.

I přes online přenos dat z magnetometru na loď, zabere přesné vyhodnocení každého dne na moři asi pět dalších hodin v zázemí. Data se totiž musí filtrovat od drobných anomálií způsobených vlnami a okolními loděmi.

Dalšímu pátrání v Biskajském zálivu, které právě probíhá, se věnujeme přímo ze Saint-Nazaire.